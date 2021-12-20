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Trendyol'daki motorlu kuryelerin saatlik ücreti ne kadar?

Koronavirüs salgınında oldukça popülerleşen motorlu kuryelerin saatlik aldığı ücret birçok insanın merak konusu oldu. Özellikle Trendyol’da çalışan kuryeler herkesin odak noktası oldu. Peki Trendyol’daki motorlu kuryelerin saatlik ücretleri ne kadar? İşte yanıtı…

20 Aralık 2021 Pazartesi 19:14
Trendyol'daki motorlu kuryelerin saatlik ücreti ne kadar?
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Koronavirüs salgını döneminde popülerliğini arttıran mesleklerden birisi de kuryeler oldu. Birçok ticaret markası kendi kuryelerini işe alarak satış rakamlarını yukarı çekti. Aynı zamanda kuryeler de oldukça fazla miktarda para kazanmaya başladı. Birçok insan motorlu olarak çalışan bu kuryelerin ne kadar ücret aldığını öğrenmek üzere intenete yöneldi. Özellikle de Trendyol’da çalışan kuryeler bu konuda zirvede yer aldı. Peki Trendyol’daki motorlu kuryeler ne kadar ücret kazanıyor?

Trendyol’daki Motorlu Kuryeler Ne Kadar Ücret Kazanıyor?

Trendyol’da çalışan motorlu kuryeler 2021 yılı itibariyle aylık olarak 4.000 TL-6.500 arasında değişen ücretler alıyor. Kuryelere verilen ücretlerin saat olarak bir sınırlaması bulunmuyor. Öneğin 1 saat içinde 10 kargo teslim eden bir kurye 40 TL ücret kazanıyor.

 

 

 


Son Güncelleme: 20.12.2021 19:14
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Anahtar Kelimeler:
TrendyolMotorlu Kuryelerin Saatlik ücretiKoronavirüs
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