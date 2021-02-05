Trendyol'da mağaza nasıl açılır? Trendyol mağaza komisyon oranları

Bilindiğiniz gibi, online alışveriş artık günümüz dünyasında bir vazgeçilmez oldu. Yaptığınız işinizin online dünyaya kapılarını açmak pazarınızı genişletmenin ve kârınızı arttırmanın neredeyseen kısa yolu oldu. Türkiye’de her 4 kadından 3’ünün sürekli bir biçimde kullandığı bir platform olduğunu varsayarsak, Trendyol.Com ülkemizdeki online alışveriş siteleri içinde fazladıyla önemli bir konuma sahiptir. Daha fazla kadın kullanıcılar tarafından kullanılmaktadır. Şu anda, gün geçtikçe daha da hızlanarak genişleyen Trendyol’da dükkan sahibi olmak için size yardımcı olabilecek bazı bilgiler vereceğiz siz sevgili okurlarımıza.

Bu haberimizde okuyabileceğiniz konular :

Trendyol’da mağaza açmak için ne yapılmalıdır ?

Ürün girişi ne şekilde yapılır?

Uygulanan komisyon oranı ne?

Siparişler ve sevkiyatınız ile alakalı bilgiler;

1) Trendyol’da ne şekilde dükkan sahibi olunmaktadır?

Trendyol.Com’da mağaza açma süreci şu şekildedir ;

1) Önce, “Trendyol Tedarikçi Başvuru” adresine girerek tedarikçi müracaat formunu doldurduktan sonra, Trendyol’a iletildiğinden emin olmalısınız.

2)Trendyol yetkilileri müracaatınızı değerlendirmeye alacaklardır.

Eğer müracaatınız kabul edilirse, kontratı imzalamak için bir tanışma buluşması organize edilmektedir. Başvurunuz onay görmediyse, onaylanmama nedeniyle ilgili yetkili kişiler sizi bilgilendirmektedir.

Talebinizin onaylanması durumunda ihtiyaç duyacağınız belgeler

– Kontratınız ve işletmenize/kendinize ait bilgi formu: Kategori yetkiliniz ile görüşerek, kontrat ve bilgi formunuzu hatasız bir biçimde düzenleyip teslimini sağlamalısınız.

– Faaliyet belgesi

-Vergi Levhası

– İmza Sirküleri

– Ticaret Sicili Gazetesi

2) Trendyol’da ürün girişi

Trendyol’a ürünleri üç farklı şekilde girişini sağlayabilirsiniz. Eğer koyduğunuz ürünlerde herhangi bir problem var ise, ilgili kişiler sizin ile iletişime geçiyor.

Ürün girişi yapabileceğiniz yöntemler :

1) Excel ile ürün girişi

Trendyol’a ürün koyabilmek adına ürün kodunuzu eklemeniz gerekmektedir. Eğer koda sahip değilseniz yeni barkod oluşturmalısınız.

Ancak bu sistemde, özellikle yoğun alışveriş hareketi olan kampanya zamanlarında stok ve fiyat güncellemesi ile alakalı problemlerle karşılaşabilirsiniz.

2) APİ Kullanarak- Ürün Aktarma Metodu Yardımıyla

Eğer şahsınıza ait uygulamanız, ERP veya yazılım ekibiniz var ise Trendyol’un sağlamış olduğu API sisteminden faydalanarak ürünlerinizi Trendyol ’da satışa çıkarabilirsiniz. Bu platformda ürün çıkarabilmeniz için ürünlerinizi evvela Trendyol Katalog Sistemi’ne geçirilmesi gerekmektedir. Ürün Aktarma Metodu ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

3) Entegratör aracılığı ile

İşte bu noktada Propars’dan yararlanarak, ürünlerinizi Trendyol’a oldukça kolay bir biçimde ekleyebilirsiniz. Excelle uğraşmanıza veya yazılımcılara fazladan para ödeyerek API bağlantısı kurmanıza lüzum kalmaz. Ürünlerinizin barkodları olmaması dahi, bu bir problem teşkil etmez.

Propars sizin için otomatik şekilde barkod yaratarak ürünlerinizi Trendyol Katalog Sistemi’ne geçirir.

Normal şartlarda yalnızca tek bir ürün yüklemek veya sadece ürün güncellemesi yapmak için 7-8 dakikanızı vermek durumunda kalırken, Propars ile bundan çok daha kısa bir süre içerisinde yalnızca Trendyol.Com’da değil aynı anda birden çok pazar yerinde ürün eklemesi ve güncellemesi yapabilirsiniz.

Görsel kullanımı

Burada öncelikli olarak önem vermeniz gerekli olan şey ürün fotoğraflarınızdır. Trendyol’un yüksek satış sayılarına sahip olmasındaki en büyük faktör ürün resimlerinin nitelikli olması ve ürünü doğru tanımlamasıdır.

Görseller, alıcılar için bir hayli önem taşımaktadır.

Aynı zamanda yüklemek istediğiniz fotoğrafı Trendyol’a koyabilmeniz için sağlamanız gereken belli kurallar mevcut.

3) Trendyol hangi üründen ne kadar komisyon alıyor?

Trendyol’da komisyonlar oranları satışa sunulan ürüne ve kategoriye göre farklılık gösteriyor.

Ve bir hayli detaylı bir komisyon çizelgesi mevcut.

Aynı kategorilerdeki ürünlerin komisyon oranları alt kategorilerine göre değişebiliyor.

Komisyon oranlarının bazıları şu biçimde;

Aksesuar/Altın Gümüş : %5

Aksesuar/Mücevher: %30

Spor/Spor Ekipmanları : %15

Spor/Spor Giyim ve Ayakkabı : %20

Çocuk/Anne Bakım : 18

Çocuk/Bebek Bakım : %12

Elektronik/Beyaz Eşya : 10

Elektronik/Cep Telefonu : %6

Ev ve yaşam/Kırtasiye ve ofis malzemeleri : %20

Ev ve yaşam/Hobi ve eğlence: %17

Fakat burda satıcılar için çok önemli bir nokta vardır. Trendyol.Com’da kategori ve alt kategoriler aynı olsa dahi, komisyon oranları ürünün kendine göre de değişiklik gösterebilmektedir.

Bu duruma öneğin;

Ev ve Yaşam/Sofra ve Mutfak/Cezve, Çaydanlık, Yemek Takımı : %20

Ev ve Yaşam/Sofra ve Mutfak/Servis-Sunum Ürünleri : %25

Bu nedenle, ürün girişi anında ve kategori denkleştirirken epey dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

Trendyol.Com’da en önemli kategorilerden bazıları :

Ayakkabı/Aksesuar/Cilt Bakım/Elbise/Ev Dekorasyon/Gömlek/Güneş Gözlüğü/İç Giyim/Mont/Pantolon/Parfüm/Saat/Trençkot

4) Sipariş ve sevkiyat

Trendyol pazar yerinde siparişleriniz 3 farklı şekilde kaydedilmektedir :

– Gönderime Hazır :Daha kargoya iletilmemiz ürünleri ifade eder.

– Taşıma Durumunda : Kargoya iletilmiş ve gönderim süreci başlamış ürünleri ifade eder.

– Teslim Edilen : Müşteriye teslim edilmiş olan ürünleri ifade eder.

Siparişlerinizi paketlerken dikkat etmeniz gerekli olan bazı noktalar :

– Paketinizde sipariş edilen ürün dışında başka bir ürün bulunmamalıdır.

– Kargo paketinizin ebatlarını ürününüze göre uygun yapmalısınız.

– Bilgi gizliliği nedeniyle paketlerin içeriğinin görülmemesi gerekiyor.

Trendyol ile anlaşması olan kargo firmaları

Yurtiçi Kargo

Aras Kargo

Sürat Kargo

MNG Kargo

Horoz Lojistik

UPS Kargo

Propars ile Trendyol’da ürün satmanın faydaları nelerdir?

Propars kullanarak satış sağlandığında, stoklarınız farklı pazarlarda otomatik şekilde güncellenmektedir. Ürünlerinizin stoğu bitse dahi herhangi bir problemle karşılaşamazsınız. Çünkü Propars, stoğunuz bittiği anda ürünlerinizi otomatik şekilde satışını kapatmaktadır. Ürünlerinizi Propars’a yükleyerek, birsürü ürününüzü aynı anda Trendyol.Com’da satışa açabilirsiniz.