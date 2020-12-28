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Trendyol yeni yıl çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ülkemizin en büyük e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol yılbaşı çekilişi ile birçok kişiye hediyeler dağıtmaya hazırlanıyor. Trendyol yeni yıl çekiliş sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağını haberimizden öğrenebilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 01:52
Trendyol yeni yıl çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Türkiye’nin en çok tercih edilenlerden biri olan e-ticaret uygulaması Trendyol kazandırmaya devam ediyor. Trendyol’un başlattığı yılbaşı çekilişi ile son model bir araba, akıllı telefonlar ve yüzlerce liralık hediye çeki veriyor.

Trendyol yeni yıl çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Trendyol Cüzdan hesabından yapılan tek seferde her 100 TL’lık alışverişe bir çekiliş hakkı kazandırıyor. Trendyol Cüzdan hesabına banka veya kredi kartı ile para aktararak alışveriş yapabilirsiniz.

Trendyol Cüzdan hesabı ile çekiliş hakkı kazananlara şu hediyeler verilecek;

-1 kişiye 100.000 TL Trendyol Hediye Alışveriş Çeki

-10 kişiye 10.000 TL Trendyol Hediye Alışveriş Çeki

-100 kişiye 1000 TL Trendyol Hediye Alışveriş Çeki

Bu çekilişe son katılma tarihi 31 Aralık 2020’dir. Çekiliş 14 Ocak 2021’de yapılıp sonuçları ise 20 Ocak 2021’de Benikazan’da duyurulacaktır. Kazanan kişileri Trendyol’un İnstagram ve Telegram hesaplarından öğrenebilirsiniz.

Ayrıca Trendyol Cüzdan hesabı ile yapılan tek seferde 100 TL’lik alışverişe bir çekiliş hakkı kazananlar son model bir Mercedes C200 AMG kazanma fırsatı yakalayacak. Aynı zamanda bu çekilişte şu hediyelerde verilecek;

-1 kişiye 2020 model Mercedes C200 AMG

-10 kişiye Samsung Galaxy Note 20

-100 kişiye Samsung Galaxy Watch 3 akıllı kol saati

-1000 kişiye 1 senelik BeinConnect Eğlence Paketi

Bu çekilişin son katılma tarihi ise 30 Kasım 2020’de sona erdi. Araba ve diğer birçok hediyelerin çekilişi 29 Aralık 2020’de yapılıp sonuçları ise 5 Ocak 2021’de BeniKazan’da duyurulacak. Kazanan kişiler Trendyol’un İnstagram ve Telegram hesaplarından öğrenebilirsiniz.

Kazanan kişiler ne kadar vergi ödeyecek?

2020 model Mercedes C200 AMG kazanırsanız 130.288 TL, akıllı telefonu kazanırsanız 1.847 TL vergi ödemek zorunda kalacaksınız. Çekilişlerden kazandığınız hediyenin piyasa değeri kanunda belirtilen muafiyet tutarından yüksekse vergi ödemezsiniz. Muafiyet tutarından düşükse vergi ödemezsiniz. Muafiyet sınırı 2020 yılı için 7.060 TL’dir. Vergi oranıysa  %20’dir.

Çekilişten kazanılan vergisinin ödenmesi gereken hediyeleri vergiyi ödemeden teslim alamazsınız.



Son Güncelleme: 28.12.2020 01:52
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Anahtar Kelimeler:
TrendyolTrendyol CüzdanMercedes C200 AMGSamsung Galaxy Note 20
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