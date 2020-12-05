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Trendyol yeni yıl çekiliş kampanyası katılım şartları ve detayları

Online alışveriş sitesi olan Trendyol'un yeni yıl çekiliş kampanyasına katılım şartları ve detayları araştılıyor.

05 Aralık 2020 Cumartesi 16:39
Trendyol yeni yıl çekiliş kampanyası katılım şartları ve detayları
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Türkiye’nin en çok tercih edilen e-ticaret sitelerinden biri olan Trendyol, yeni kampanyasını müşterilerine sundu. Giyimden elektroniğe, mobilyadan market alışverişine geniş ürün yelpazesi sunan Trendyol, yeni yıl öncesi Trendyol Cüzdan ile kazandırıyor. 1-31 Aralık tarihleri arasında Trendyol Cüzdan ile tek seferde 100 TL’lik alışveriş yapan kişiler, 1 çekiliş hakkı kazanıyor. Kampanya sonrası yapılacak çekiliş ile 1 kişiye 100.000 TL, 10 kişiye 10.000 TL ve 100 kişiye 1.000 TL Trendyol para ödülleri sahiplerini bulacak.

Trendyol Cüzdan kampanya detayları

-Bu kampanya Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. tarafından Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2020 tarihli ve 40453693-255.01.02-E.9083 sayılı izni ile 01.12.2020(saat:00.01)-31.12.2020(saat:23.59) tarihleri arasında düzenlenmektedir.

- Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde www.trendyol.com web sitesinden veya Trendyol uygulaması  üzerinden Trendyol cüzdan hesabından (cüzdan hesabı, kullanıcıların kredi veya banka kartından belirli bir tutarda para yükleyerek hızlı alışveriş yapmasını sağlayan bir ödeme aracıdır) tek seferde 100 TL ve katları tutarında alışveriş yapan kullanıcılar (her 100 TL için 1 çekiliş hakkı) çekilişe katılacaklardır.

- Ad-soyad-telefon bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş hakkı verilmeyecektir.

- Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğrulu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır.

- Çekiliş sonucunda; 1 kişi 100.000,00 TL değerinde Trendyol Cüzdan Hediye Puan, 10 kişi 10.000,00 TL değerinde Trendyol Cüzdan Hediye Puan, 100 kişi 1.000,00 TL değerinde Trendyol Cüzdan Hediye Puan ikramiyesi kazanacaktır.

-Kazanılan puanlar 25.11.2021 tarihine kadar Trendyol uygulamasndan veya www.trendyol.com  intenet sitesinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacaktır.

- Nakde çevrilemez, talihli dışında kullanılamaz.

- Çekiliş 14.01.2021 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. Sütlüce        Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir.

- Kazanan talihliler 20.01.2021 tarihinde Milliyet Gazetesi’nde duyurulacaktır.

- Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta ile tebligat yapılacaktır.

- Postada meydana gelen gecikmelerden Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. sorumlu tutulamaz.

- Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

- Asil talihliler, başvuru için en geç 04.02.2021; yedek talihliler ise, en geç 19.02.2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr ’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.

- Asil talihlilerin belirtilen tarihe kadar başvuru yapmaması ve kendilerinden istenilen belgeleri eksiksiz teslim etmemesi durumunda, yasal süre sonunda ikramiye hakkı sırasıyla yedek talihlilere geçecektir.

- Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.

- Kazanılan hak devredilemez, nakde çevrilemez.

- Bu çekilişe Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.

- KDV ve ÖTV dışında tüm vergi ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.

- Bu çekilişe katılan herkes, yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.



Son Güncelleme: 05.12.2020 16:39
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Anahtar Kelimeler:
TrendyolYeni Yılçekiliş
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