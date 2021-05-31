Trendyol paylaş kazan kampanyası 1-3 Haziran 2021

Trendyol her 4 haftada bir gerçekleştirdiği paylaş kazan kampanyasında bu sefer 1 ve 3 Haziran tarihleri arasında 25 TL indirim fırsatı verecek. Bununla birlikte paylaştığınız ürünü başka bir kişi alırsa yüzde 5 ile birlikte 75 TL indirim kazanma şansı verecek
25 TL’lik kampanyadan yararlanmak isteyenler kampanyanın başladığı 1 Haziran saat 00.00’la birlikte bu haberin altında bilgi alışverişinde bulunabilirler. Ek olarak bu tarihler arasında sizin paylaştığınız bir ürünü başka bir kişi sipariş verdiği anda o ürünün yüzde 5 bedeli kadar, yani toplam olarak 75 TL’ yi bulabilen indirim kuponları kazanma şansınız olabilecek.
Son Güncelleme: 31.05.2021 14:10