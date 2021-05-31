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Trendyol paylaş kazan kampanyası 1-3 Haziran 2021

Trendyol kampanyası, Trendyol Paylaş Kazan kampanyası, hangi tarihler arasında gerçekleşecek? Ne kadar indirim verecek? Bu fırsattan nasıl yararlanılabilecek? Detayları haberimizde…

31 Mayıs 2021 Pazartesi 14:10
Trendyol paylaş kazan kampanyası 1-3 Haziran 2021
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Trendyol her 4 haftada bir gerçekleştirdiği paylaş kazan kampanyasında bu sefer 1 ve 3 Haziran tarihleri arasında 25 TL indirim fırsatı verecek. Bununla birlikte paylaştığınız ürünü başka bir kişi alırsa yüzde 5 ile birlikte 75 TL indirim kazanma şansı verecek

Uzun bir süredir kullanıcıları tarafından beğeniyle kullanılan Paylaş Kazan kampanyasında bilindiği gibi Trendyol mobil uygulamasından yaratılan ürün listelerini 25 farklı kullanıcı kaydettiği zaman size herhangi bir koşul olmaksızın ilk alışverişiniz için geçerli olacak 25 TL’lik bir indirim kuponu gönderir. Bu kampanya 1-3 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

25 TL’lik kampanyadan yararlanmak isteyenler kampanyanın başladığı 1 Haziran saat 00.00’la birlikte bu haberin altında bilgi alışverişinde bulunabilirler. Ek olarak bu tarihler arasında sizin paylaştığınız bir ürünü başka bir kişi sipariş verdiği anda o ürünün yüzde 5 bedeli kadar, yani toplam olarak 75 TL’ yi bulabilen indirim kuponları kazanma şansınız olabilecek.


Son Güncelleme: 31.05.2021 14:10
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Anahtar Kelimeler:
TrendyolPaylaş KazanIndirimKampanya
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