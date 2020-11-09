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Trendyol Müşteri Hizmetleri çağrı merkezi telefon numarası ve direk bağlanma kısayolları

Trendyol efsane indirimleri başladı. Alışverişte sorun yaşamak istemeyen vatandaşlar Trendyol müşteri hizmetleri çağrı merkezi telefon numarası ve direk bağlanma kısayollarını araştırmaya başladı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 20:33
Trendyol Müşteri Hizmetleri çağrı merkezi telefon numarası ve direk bağlanma kısayolları
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Online alışveriş sitesi Trendyol 9-12 Kasım tarihleri arasında indirimli satışlarla hizmet verecek. 9-12 Kasım indirim günleri başladı. Binlerce kişi site üzerinden indirimli olarak alışveriş yapmaya hazırlanırken, yapılan alışverişlerde bazen sorun yaşanabiliyor.

Yaşanabilecek sorunların çözümü ise Trendyol müşteri hizmetleri üzerinden kolayca çözülebiliyor. Müşteri hizmetleri sayesinde yaşanacak ürün değişiklikleri, şikayet ve öneriler ile kargo takibi hakkında soruları en yetkili kişiden öğrenmek mümkündür.

Trendyol çağrı merkezi iletişim numarası


0 212 331 0 200

Trendyol adres

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 237 Kat:B-1 34398 Maslak / İstanbul

Adres ve çağrı merkezi numarasının yanı sıra Trendyol’un mail adresine de istek ve şikayetlerinizi belirtebilirsiniz. Trendyol mail adresi ise şu şekildedir;

destek@trendyol.com



Son Güncelleme: 09.11.2020 20:33
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Anahtar Kelimeler:
Trendyolçağrı Merkezi
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