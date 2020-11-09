Trendyol Müşteri Hizmetleri çağrı merkezi telefon numarası ve direk bağlanma kısayolları

Online alışveriş sitesi Trendyol 9-12 Kasım tarihleri arasında indirimli satışlarla hizmet verecek. 9-12 Kasım indirim günleri başladı. Binlerce kişi site üzerinden indirimli olarak alışveriş yapmaya hazırlanırken, yapılan alışverişlerde bazen sorun yaşanabiliyor.

Yaşanabilecek sorunların çözümü ise Trendyol müşteri hizmetleri üzerinden kolayca çözülebiliyor. Müşteri hizmetleri sayesinde yaşanacak ürün değişiklikleri, şikayet ve öneriler ile kargo takibi hakkında soruları en yetkili kişiden öğrenmek mümkündür.

Trendyol çağrı merkezi iletişim numarası

Trendyol adres

0 212 331 0 200

DSM Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 237 Kat:B-1 34398 Maslak / İstanbul

Adres ve çağrı merkezi numarasının yanı sıra Trendyol’un mail adresine de istek ve şikayetlerinizi belirtebilirsiniz. Trendyol mail adresi ise şu şekildedir;

destek@trendyol.com