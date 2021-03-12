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Trendyol kimin, sahibi kimdir?

Dijital alanın en büyük pazarlama ve satış sitesi Trendyol kimin? Sahibi kimdir? Ne zamandan beri hayatımızdadır? Soruların yanıtı haberimizde yer alıyor.

12 Mart 2021 Cuma 00:06
Trendyol kimin, sahibi kimdir?
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Dijital platformun en gözde aışveriş sitelerinden biri olan Trendyol'un sahibi kimdir? Her an her yerde bulamadığımız ürünleri birkaç gün içinde temin eden ve indirim fırsatları sunan bu dev alanın kurusucu kimdir? Hep birlikte sorularımızın cevabını bulalım.

Trenyol'un sahibi genç ve güzel iş kadını Demet Mutlu'dur. Mutlu, 1981 ABD'nin New York kentinde dünyaya gözlerini açtı. Eğitimine İtalya'da başlayan başarılı iş kadını, New York Üniversitesi Ekonomi bölümünü birincilikle bitirerek başarıdan başarıya koştu. Harvard'da Master'ını yapan Mutlu, tam bir girişimci ruhuyla ve başarısından ödün vermeyen emin adımlarla 2010 senesinin Mart ayında, evinde bu siteyi kurdu.

Sitesi tam anlamıyla adını taşıyor. En olmadık akla gelinmedik eşyalar bile Trendyol üzerinden satışa çıkıyor. Üstelik sadece büyük şirketle değil, küçük girişimci yatırımcılarla da iş birliği içinde olan Trendyol, sunduğu olanaklarla müşterisinin gönlünü fetheden bir site. Altenatif ürünlerin yanı sıra aynı ürünün en uygun fiyatını da seçenek olarak önünüze getiriyor ve seçim sizin. Bir tıkla dünya elinizin altında. 

Azmi ve başarılarına attığı imzalardan emin olan Mutlu, Harvard'ı yarıda bıraktı. Bu bile kendisinin ne kadar özverili, kendinden emin adımlarla ilerleyeceğinin göstergesidir. 

Elinde 300 BİN DOLAR sermaye ile yola çıkan Mutlu, İstanbul Bebek'teki evinde kurdu. Sitesinin ilk 16 ayda 150 MİLYON DOLAR olan bir hale getirdi. 

Sitenin geniş yankı uyandırdığını gören birkaç ortak bu işe girişti. Mynet kurucularından Emre Kurttepeli ve e-ticarette nam salan Sidar Şahin ile birlikte bir yola çıktı. 

Yabancı şirketlerden de yatırım teklifi alarak 2010 yılında cirosunu 34 MİLYON 33 BİN 478 DOLAR'a kadar getirdi. Facebook aracılığıyla da e-mağaza olanaklarını güncelledi ve 2013 senesinde Maslak'ta yeni ofisine taşınarak Trend Store'u açtı.

Siteyi kurmadan önce Amerika, Japonya, İsviçre ve Türkiye'de iş geliştirme adı altında finans ve pazarlama stratejileri içeren alanlarda çalıştı. Kendini geliştirerek, ofis açmaktan yana olmayan Mutlu, büyük depolar açarak hakimiyetini Orta Doğu ve Türki Cumhuriyetler'de sürdürmeye çalışıyor. 

Özel hayatında ise Evren Üçok ile evlidir.

Markaları arasında; Milla by trendyol, Modagram.com ve Trendyol.com vardır.

2018'de Çin devi, 'ALİBABA' şirketin yüzde 75'ini alarak asıl hissedar olmuştur.

Bini aşkın çalışanıyla milyon üyesi bulunur. Tasarımcılarının ürünlerini satışa sunan ilk yerli sitedir.

T-29 denilen sistemle ürünlerin kalitesini kontrol ederek, o firmayla çalışıp çalışmayacaklarını bildirir.

Mutlu, siparişlerin yüzde ellisinin Anadolu'dan geldiğini söylerek kalan kesimin İstanbul, İzmir ve Ankara'dan geldiğini söyledi.

Gün geçtikçe büyüyen bir site olmasıyla birlikte son dönemde kapıya getir uygulama sistemlerindeki artışla Trendyol bunu uzun zamandır yapıyordu. Dışarı çıkamayan, daha ucuz olan, taşıyacak gücü olmayan her birey evinin kapısına kadar getirilen ürünleri Trebdyol'dan almayı tercih ediyor. Alışveriş yapmadan ya da bir şeyler almadan önce ilk o sitenin fiyatı takip ediliyor. İlk danışılan nokta Trendyol sitesi oluyor.



Son Güncelleme: 12.03.2021 00:06
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Anahtar Kelimeler:
TrendyolDemet MutluKurucu
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