Trendyol kargo takip ve sorgulama

Günümüzde dünya genelinde milyonlarca insan online platformlar üzerinden alışveriş yapmaktadır. Ülkemizdeki insanlar da günümüzde en çok Trendyol üzerinden alışveriş yapmaktadır. Vatandaşlarımız Trendyol kargo takip sorgulama işlemini merak ediyor. Bilindiği üzere Trendyol kendi kargo firması olan Trendyol Express kurarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

Son yıllarda ülkemizde oldukça popüler hale gelen Trendyol, vatandaşlarımız tarafından en çok tercih edilen online satış platformudur. Kobiler de Trendyol üzerinden satışlarını gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak isteyen Trendyol, kendi kargo firması olan Trendyol Express adlı kargo şirketini kurdu. Ayrıca firma üzerinden gönderi takibi de yapabiliyorsunuz.

Trendyol Kargo Sorgulama İşlemi

Online satış mağazası olan Trendyol, son yıllarda oldukça büyüyen bir firma oldu. Trendyol üzerinden yapılan alışverişler MNG Kargo, Yurtiçi Kargo, AGT Kargo ya da Trendyol’un kendi kargo firması olan Trendyol Express ile müşterilere ulaştırılmaktadır. Trendyol Express firması üzerinden alacağınız sipariş numarası ile kargo takibinizi yine bu platform üzerinden yapabilirsiniz.

Trendyol Sipariş Numarası Öğrenme

Trendyol üzerinden yaptığınız alışverişlerde size hem Trendyol üzerinden hem de ürünü size getirecek olan kargo firmasından mesaj gelir. Siparişiniz kargoya verildiği andan itibaren kargonuzu sorgulama hakkınız doğar. Siparişinizin durumunu öğrenmek için şu adımları uygulayabilirsiniz;

Trendyol’a girin.

Hesabım bölümündeki Siparişlerim kısmına girin.

Burada karşınıza siparişleriniz çıkacaktır. Sorgulamak istediğiniz siparişinizi seçiniz.

Sonrasında Kargom Nerde? Seçeneğine tıklayınız.

Burada siparişinizin durumu ortaya çıkacaktır.

Trendyol üzerinden yaptığınız alışverişlerde sadece sipariş numarası ile değil, kargo numarası ile de sorgulama yapabilirsiniz. Kargo numarası aynı zamanda sipariş numarası anlamına gelmektedir. Kargo numaranızı Trendyol hesabınızda bulunan Siparişlerim kısmına girdikten sonra cep telefonunuza gelen SMS üzerinden öğrenmek imkanınız vardır.

Kargo takip numaranız üzerinden siparişinizin durumunu öğrenmek için siparişinizin hangi kargoya verildiğini bilmeniz gerekmektedir. Yine Siparişlerim kısmına girerek siparişinizin hangi kargo firmasına verildiğini öğrenebilirsiniz. Kargo firması üzerinden siparişinizin nerede olduğunu öğrenmek istiyorsanız şu adımları uygulayabilirsiniz;

MNG Kargo

MNG Kargo resmi web adresine girin.

Ekranın sol üst köşesinde Kargom Nerede seçeneğine girin.

Burada E-Ticaret Gönderisi Sorgula kısmındaki yuvarlak yere tıklayınız.

Önünüze Firma Seçiniz seçeneği çıkacaktır. Trendyol’u seçiniz.

Burada Sipariş Takip No kısmına sipariş numaranızı yazın.

Sorgula seçeneğine basarak siparişinizin durumunu öğrenebilirsiniz.

Ayrıca 444 06 06 numaralı telefon üzerinden de siparişinizi sorgulayabilirsiniz.

Yurtiçi Kargo

Yurtiçi Kargo’nun resmi web adresine girin.

Sol bölümde Gönderi Takibi bölümüne gönderi numaranızı yazın ve arayın.

Ayrıca 444 99 99 numaralı telefon üzerinden siparişinizi sorgulayabilirsiniz.

AGT Kurye

AGT Kurye resmi web adresine giriniz.

Sağ üst köşedeki Gönderi Takibi butonuna tıklayın.

Buradaki Müşteri Seçiniz sekmesinden Trendyol’u seçiniz.

İkinci kısımdaki yere takip numaranızı yazınız.

Üçüncü kısımdaki yere ise soyadınızın ilk iki harfini yazınız.

Sorgula seçeneğine tıklayarak arama yapınız.

Ayrıca 0850 480 76 77 numaralı telefon üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

Trendyol Ekspress Kargo Takibi

Son yıllarda ülkemizde oldukça popüler hale gelen Trendyol, vatandaşlarımız tarafından en çok tercih edilen online satış platformudur. Kobiler de Trendyol üzerinden satışlarını gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkartmak isteyen Trendyol, kendi kargo firması olan Trendyol Express adlı kargo şirketini kurdu. Bu firma üzerinden kolaylıkla siparişinizi sorgulayabilirsiniz. Ancak Trendyol Ekspress Türkiye’nin her yerine kargo gönderen bir firma konumuna gelmedi. Bazı bölgelere sipariş ulaştırmaktadır. Trendyol Ekspress firmasının gönderi ulaştıramadığı yerlere farklı kargo firmaları gönderim yapmaktadır.

Trendyol Ekspress üzerinden kargonuzu sorgulamak istiyorsanız Trendyol Ekspress resmi web adresine giriş yapınız. Ekranın sağ tarafında bulunan Kargom Nerede kısmının altında yer alan yere takip numaranızı yazınız. Gönderi Sorgula seçeneğine tıklayarak kargonuzun durumunu öğrenebilirsiniz.

Trendyol Ekspress firmasının henüz çağrı merkezi oluşturulmadı. Trendyol Ekspress intenet üzerinden kargonuzu sorgulayabilirsiniz. Eğer sorun yaşıyorsanız info@trendyolexpress.com adlı mail adresini de kullanabilirsiniz. Mailinizi yazarken ad-soy ad, cep telefonu numarası ve takip numarasını yazmayı unutmayınız. Kısa süre içerisinde size geri dönüş yapılır.