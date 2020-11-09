Trendyol indirimleri kaç gün sürecek?

Trendyol tarafından başlatılan 9 Kasım indirimlerinin ne kadar süreceği merak edilmeye devam ediyor. Pek çok alışveriş meraklısı Trendyol’un indirim çılgınlığının kaç gün süreceğini araştırırken Trendyol resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada indirimlerin 9 – 12 Kasım tarihleri arasında olacağını ve 12 Kasım saat 00.00’da indirimlerin biteceğini belirtti.

Trendyol Kasım indirimleri ne zaman bitecek?

Trendyol Sepette İndirim ne demek?

202o Kasım ayında Black Cuma’ın olması nedeni ile indirimleri erken başlatan Trendyol ilk indirim günlerini 9 – 12 Kasım tarihleri arasında toplam 4 gün olacak şekilde başlattı.

Online alışveriş sitesi olan Trendyol’da ürünlere yapılan indirimlere ek olarak sepette indirim kodu bulunmaktadır. Sepette indirim olan ürünler seçildikten sonra sepete eklenen ürünlere ek indirimler uygulanır.