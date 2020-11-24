Trendyol indirimleri kaç gün, ne kadar sürecek? Trendyol'da İndirimleri devam ediyor!

İntenet üzerinden alışveriş yapılan en ünlü sitelerden biri olan Trendyol üzerinde son olarak oldukça büyük indirimler başladı. Kullanıcıların büyük bir ilgiyle yoğunluk oluşturdukları bugünler içerisinde avantajlı indirimlerin ne kadar süre daha devam edeceği merak ediliyor.
Trendyol Uygulaması Nasıl İndirilir?
Trendyol uygulaması Apple cihazlar için App Store’da ve Android cihazlar için ise Play Store Market’deki yerini koruyor. Uygulama marketlerine gidilerek Trendyol yazılması ve yanında yer alan indir butonuna basılması, uygulamanın yüklenmesi için yeterli olmaktadır.
Son Güncelleme: 24.11.2020 22:15