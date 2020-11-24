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Trendyol indirimleri kaç gün, ne kadar sürecek? Trendyol'da İndirimleri devam ediyor!

İnternet üzerinden alışverişin en bilinen adreslerinden biri olan Trendyol üzerinde avantajlı indirimler başladı. Peki Trendyol indirimleri kaç gün, ne kadar sürecek? Trendyol'da İndirimleri devam ediyor! İşte Trendyol indirimleri hakkındaki ayrıntılar…

24 Kasım 2020 Salı 22:15
Trendyol indirimleri kaç gün, ne kadar sürecek? Trendyol'da İndirimleri devam ediyor!
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İntenet üzerinden alışveriş yapılan en ünlü sitelerden biri olan Trendyol üzerinde son olarak oldukça büyük indirimler başladı. Kullanıcıların büyük bir ilgiyle yoğunluk oluşturdukları bugünler içerisinde avantajlı indirimlerin ne kadar süre daha devam edeceği merak ediliyor.


Trendyol sitesinde başlatılan avantajlı indirimler 9-10-11 Kasım tarihlerinde geçerli olacak. Giyim kategorisinden, elektronik kategorisine, parfümeriden aksesuarlara kadar binlerce farklı ürün Trendyol uygulaması ve intenet sitesinde alıcılarını bekliyor. İndirimler 11 Kasım tarihinde gece yarısından itibaren sona erecek. Haydi, siz de avantajlı indirimlerden faydalanmak için elinizi çabuk tutun!

Trendyol Uygulaması Nasıl İndirilir?

Trendyol uygulaması Apple cihazlar için App Store’da ve Android cihazlar için ise Play Store Market’deki yerini koruyor. Uygulama marketlerine gidilerek Trendyol yazılması ve yanında yer alan indir butonuna basılması, uygulamanın yüklenmesi için yeterli olmaktadır.



Son Güncelleme: 24.11.2020 22:15
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