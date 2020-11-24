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Trendyol Efsane Cuma, Black Cuma 25, 26, 27 Kasım indirim günleri

Efsane Cuma indirimlerini duyuran Trendyol'da hangi ürünlerin indirimli olduğu merak edilmeye devam ediyor. Black Cuma indirimlerinin 25-26-27 Kasım'da olacağını duyurduktan sonra araştırmaların merkezinde olan Trendyol pek çok kişi tarafından araştırılıyor.

24 Kasım 2020 Salı 13:25
Trendyol Efsane Cuma, Black Cuma 25, 26, 27 Kasım indirim günleri
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Black Cuma indirimlerine sayılı günler kala pek çok kişi Trendyol’da uygulanacak indirimleri ve hangi mağazanın ne kadar indirim yapacağını araştırmaya başladı. Trendyol tarafından yapılan açıklamada indirimlerin 25 – 26 – 27 Kasım tarihide yapılacağı bilgisi paylaşılırken milyonlarca üründe yapılacak indirimleri merak ediliyor.

1932 yılında ABD’de noel alışverişleri için başlayan ve o günden beri kutlanılan Black Cuma’de mağazalar daha erken saatlerde açılarak çok geç saatlerde kapatılır. Ayrıca milyonlarca üründe %90’a varan indirimlerin yapıldığı Black Cuma, alışveriş çılgınlığı olarak adlandırılmaktadır.

Trendyol 25 – 26- 27 Kasım Efsane Günler indirimleri

Trendyol indirimlerin 3 gün olacağını açıkladıktan sonra pek çok alışveriş tutkunu araştırmalarına hız verdi.  ‘Elektronikte dev fırsatlar’ sloganı ile yapılan duyurularda telefondan bilgisayara, televizyondan medya playerlara kadar pek çok üründe büyük indirimler olacak.

‘Küçük ev aletlerinde büyük indirim’ sloganı ile kahve makinesinden tost makinesine, tıraş makinesinden saç kurutma makinesine kadar pek çok üründe aynı şekilde indirimler yapılacak.

Kış aylarının başlaması ile birlikte aynı zamanda giyim ürünlerinde de yapılan indirimlerde kabanlar, botlar, çizmeler ve pek çok kışlık üründe de indirimler olacak.

 Trendyol 25-26-27 Kasım indirimleri


‘Ev atmosferini değiştirme zamanı’ etiketi ile yapılan paylaşımlarda koltuk takımları, yemek odası takımları, yorgan, yastık battaniye ve pek çok ev ürününde indirimler yapılacak.

Trendyol 25-26-27 Kasım indirimleri

‘Evin Süpermarket ihtiyaçları’ kategorisinde ise temel mutfak ürünleri, çamaşır yıkama temizlik ürünleri, tuvalet ürünleri ve bebek bezlerinde indirimler olacak.

Trendyol 25-26-27 Kasım indirimleri

‘Kozmetikte büyük indirim’ adı altında yapılan paylaşımlarda ise cilt bakım ürünlerinden saç bakım ürünlerine, parfümlerden deodorantlara kadar pek çok üründe Efsane Cuma indirimleri uygulanacak.

Black Cuma nedir?

Amerika Birleşik Devletleri’nde 1932 yılından beri aktif olarak uygulanan indirimlere verilen genel addır. Black Cuma’de dünyaca ünlü markalar %90’a varan indirimler yaparak alışveriş çılgınlığını başlatıyor. Ayrıca bugünde alışveriş mağazaları daha erken açılarak daha geç saatlerde kapanıyor.

İlk defa 1961 yılında gazetelerde kullanılan Black Cuma tabirinde Philadelphia’da alışveriş nedeni ile yaşanılan trafik sorunları, izdihamlar ve ölümler nedeni ile bu ad kullanılmıştır. 2000’lerden sonra ise Black Cuma indirimleri hem mağazalar hem de alışveriş yapan kişiler tarafından olumlu anlatılmaktadır. Büyük alışveriş mağazaları bu günlerde dükkanlarını daha erken açarak daha geç saatlerde kapatmaktadır.

Ancak son yıllarda dünyada yaşanan ekonomik zorluklar nedeni ile yapılan büyük indirimlerde kişiler daha fazla yaralanmaya başlamıştır. Alışveriş arabalarının çarpması sonucu yaralanan kişiler, yere düşenler, alacağı ürün için kavga eden kişilerin sayılarında ki artış dikkat çekmektedir. 2008 yılında New York’ta yaşanan bir olayda, sabah saat 5’te kapıları açacağını duyuran büyük alışveriş mağazasının önünde insan seli vardı. Saat 5’te açılan dükkan ile birlikte içeri akın eden binler önce kapıyı kırdı daha sonrasında ise mağaza çalışanı tepeleyerek ölmesine neden oldular. Bu tip olayları  her yıl yaşandığı Amerika’da Black Cuma gününde ülke genelinde ekstra önlemler alınmaktadır.

Black Cuma ismi ne zaman kullanılmaya başlandı?

İlk defa 1961 yılında bir gazetede kullanılan Black Cuma tabiri ülkede yaşanan trafik sorunları, yağmalamalar, yaralanmalar ve ölümlerin olması nedeni ile kullanılmıştır.

Türkiye’de Black Cuma

Ülkemizde Black Cuma olarak kutlanan alışveriş çılgınlığı e-ticaretin gelişmesi ile büyük önem kazanmıştır. Ülkemizde Efsane Cuma ve Şahane Cuma adları ile adlandırılan Black Cuma özellikle pandemi sürecinde online alışveriş sitelerinden çok fazla indirim ve alışveriş olacağını göstermektedir.



Son Güncelleme: 24.11.2020 13:25
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TrendyolEfsane CumaIndirimKasımBlack Friday
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