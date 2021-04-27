Trendyol 27-28-29 Nisan Büyük Bahar Kampanyası indirimleri

Trendyol Büyük Bahar Kampanyası başladı! Türkişe’nin en büyük online alışveriş siteleri arasında yer alan Trendyol, müşterileri için çeşit çeşit ürünlerde indirim uyguladı. İşte, Trendyol 27-28-29 Nisan Büyük Bahar Kampanyası ürünleri!

Trendyol Büyük Bahar Kampanyası!

Trendyol Büyük Bahar Kampanyası bugün başladı! Trendyol’un daha önce uyguladığı indirimlerde olduğu gibi Büyük Bahar Kampanyası dahilinde düzenlenen indiriminde de çeşit çeşit pek çok üründe indirim uygulanıp müşterilere sunulacak.

Çeşitli ev eşyalarından cilt bakım ürünlerine, günlük giyimden teknolojik araçlara, ayakkabıdan güneş kremlerine dek pek çok üründe 27 – 28 – 29 Nisan tarihlerinde indirim var!

Yaz aylarına hazırlık olarak spor taytlar ile birbirinden renkli tişörtlerde de indirim olacak. Kimi cilt bakım ürünlerinde büyük oranda indirim uygulaması yapılırken paket maske fiyatlarında da yarı yarıya indirim uygulanacak.

Trendyol’da, en çok satan saat için bir alana bir bedava kampanyası da uygulanacak.