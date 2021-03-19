Tren seferleri ne zaman başlayacak? TCDD tren seferleri için tarih verdi

Koronavirüs salgını nedeniyle orta mesafedeki şehirlerarasında ara verilen tren seferleri başlıyor. TCDD Taşımacılık AŞ, durdurulan seferlerin yarın itibariyle başlayacağını duyurdu.

Tren seferleri ne zaman başlayacak?

Covid-19 pandemisi nedeniyle orta mesafedeki şehirlerde tren seferleri geçici bir süreliğine durdurulmuştu. TCDD’den gelen açıklamaya göre tren seferlerinin yarın itibariyle başlayacağı duyuruldu. Trenle seyahat edecek olan yolcular, HES kodları ile trenlere binebilecek. Trenler, her sefer öncesinde dezenfekte edildikten sonra yolcu almaya başlayacak. diğer taşıma araçlarında olduğu gibi trenlerde de vatandaşların sosyal mesafeyi koruması ve el hijyenine dikkat etmesi talep ediliyor.

20 Mart 2021 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayacak bölgesel tren hatları şunlar:

Kapıkule-Halkalı, Adapazarı-Pendik, Ankara-Polatlı, Zonguldak-Karabük, Manisa-Alaşehir, Eskişehir-Afyonkarahisar, Eskişehir-Kütahya, Mersin-Adana, Mersin-İslahiye, Mersin-İskenderun, Sivas-Divriği, Erzincan-Divriği, Kars-Akyaka, Aydın-Denizli- Söke ile Basmane’den Ödemiş, Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire’ye giden hatlar. Batman-Diyarbakır hattı ise 22 Mart’ta hizmete alınacak.

Bunun yanında Ankara-İstanbul-Ankara hattında günde 8 sefer yapan YHT, 22 Mart’tan itibaren sefer sayısını 10’a çıkaracak. Ankara’dan saat 12.00, Söğütlüçeşme’den saat 12.20’de hareket edecek trenler, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmir, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarında durarak yolcu alacak.