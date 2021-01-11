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Tren raylarına ayağı takılınca feci şekilde can verdi!

Amasya Suluova'da yaşanan feci olayda tren yolundan karşıya geçmek isteyen 37 yaşındaki Yakup Dol ayağının takılması sonucu raylara düştü, bu esnada gelen tren talihsiz adamın üstünden geçdi. Dol,olay yerinde hayatını kaybetti.

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:48
Tren raylarına ayağı takılınca feci şekilde can verdi!
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Feci olay bugün Amasya Suluova ilçesinde yaşandı.

İlçede yaşayan ve esnaflık yapan 37 yaşındaki Yakup Dol isimli şahıs akşam saatlerinde yakından bulunan tren yolundan geçerken talihsiz olay sonucu ayağının takılmasıyla birlikte raylara düştü. Bu esnada gelen tren düşen Dol'u fark etsede makinist fren yaptı ancak duramadı ve talihsiz adamın üzerinden geçti. 

Kazayı gören vatandaşların ve makinistlerin olayı ihbar etmesiyle birlikte olay yerine hemen 112 sağlık personeli ve polis sevk edildi. Kaza yerine gelen 112 sağlık personeli ağır yaralanan Yakup Dol'u yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırırken yapılan tüm müdahalelere rağmen Yakup  Dol yolda hayatını kaybetti.

3 çocuk babası olduğu 37 yaşındaki Yakup Dol'un cansız bedeni ailesine haber verildikten sonra morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak polis soruşturma başlattı. Öte yandan Yakup Dol'u fark eden makinist fren yapsada Dol'a çarptıktan ancak 250 metre sonra durabildi.



Son Güncelleme: 11.01.2021 19:48
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Anahtar Kelimeler:
Tren KazasıAmasyaSuluova
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