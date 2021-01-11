Tren raylarına ayağı takılınca feci şekilde can verdi!

Feci olay bugün Amasya Suluova ilçesinde yaşandı.
İlçede yaşayan ve esnaflık yapan 37 yaşındaki Yakup Dol isimli şahıs akşam saatlerinde yakından bulunan tren yolundan geçerken talihsiz olay sonucu ayağının takılmasıyla birlikte raylara düştü. Bu esnada gelen tren düşen Dol'u fark etsede makinist fren yaptı ancak duramadı ve talihsiz adamın üzerinden geçti.
3 çocuk babası olduğu 37 yaşındaki Yakup Dol'un cansız bedeni ailesine haber verildikten sonra morga kaldırıldı.
Kaza ile ilgili olarak polis soruşturma başlattı. Öte yandan Yakup Dol'u fark eden makinist fren yapsada Dol'a çarptıktan ancak 250 metre sonra durabildi.
Son Güncelleme: 11.01.2021 19:48