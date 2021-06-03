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Traktörüyle tarlaya giden çiftçi yolda ölü bulundu

Bursa İnegöl'de yaşanan üzücü olayda, kendisine ait bahçesine traktörüyle giden 76 yaşındaki Mehmet Kaya yolda ölü olarak bulundu.

03 Haziran 2021 Perşembe 22:22
Traktörüyle tarlaya giden çiftçi yolda ölü bulundu
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76 yaşındaki bir kişinin ölümüyle sonuçlanan üzücü olay Bursa İnegöl'de yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçeye bağlı bir köyde yaşamını sürdüren ve çiftçilik yapan 76 yaşındaki Mehmet Kaya isimli kişi sabah saatlerinden kendisine ailt bahçeye gitmek için evden traktörüyle ayrıldı.

Yola çıkan yaşlı adam biraz ilerde, başka çiftçiler tarafından yolda hareketsiz bir şekilde bulundu ve durum hemen 112 sağlık personeline ihbar edildi. Kısa süre içinde olay yerine gelen jandarma ve 112 sağlık personeli yaptıkları incelede yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Yaşlı adamın traktör sürerken fenalaştığı ve durarak aşağıya indikten sonra olduğu yere yığıldığı tahmin ediliyor.Kaya'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Son Güncelleme: 03.06.2021 22:22
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Anahtar Kelimeler:
BursaInegöl
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