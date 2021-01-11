Traktörüne tırmık takmak isterken canından oldu

Ölümle sonuçlanan üzücü traktör kazası akşam saatlerinde Tokat Niksar'da yaşanadı.

YAŞLI ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Gelen bilgiye göre ilçede yaşamını sürdüren ve çiftçilik ile uğraşayan 72 yaşındaki Yusur Karayama isimli kişi traktörünün arkasında bahçesini sürmek için tırmık takmak istedi. Traktörü çalıştıran yaşlı adam, arka kısımda tırmığı takmak isterken, traktörün ağırlık kaldırmada kullanılan hidrolik pompası ve tırmık arasında şıkıştı. Başından ağır yaralanan talihsiz adam çevredekilerin yardımıyla kurtarıldıktan sonra 112 sağlık personeli haber verildi.

Kaza yerine gelen 112 sağlık personeli yaşlık adamı yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.Yaşlı adam hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.