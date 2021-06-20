İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun teklifi TBMM'de kabul edildi!
Son Dakika
Trafik sigorta tazminatıyla ilgili kanun...
Vergi, ceza ve prim borçları.. Hepsi siliniyor!
Son Dakika
Vergi, ceza ve prim borçları.....
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş açıklama!
Kaan Yıldırım'dan Hadise hakkında flaş...
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında koruyor? Yan etkileri neler?
Son Dakika
BioNTech aşısı yüzde kaç oranında...

Traktörün üzerinde kalp krizi geçiren adam vefat etti

Manisa'da 61 yaşındaki bir çiftçi, traktörün üzerinde kalp krizi geçirerek yere düşerek arasın iki tekeri arasına sıkıştı. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetti.

20 Haziran 2021 Pazar 20:11
Traktörün üzerinde kalp krizi geçiren adam vefat etti
Takip Et:

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Hacıaliler Mahallesi’nde ikamet eden ve çiftçilik yapan 1 çocuk babası Erdoğan Özen sabah saatlerinde bahçesinin sürmek için traktörü ile bahçesine gitti. Traktör üzerindeki adam kalp krizi geçirerek yere düştü. Traktörün ön teker ile arka teker arasında sıkışarak çalışır olan traktör geriye gelerek, ön tekerlek Erdoğan Özen’in göğsüne dayandı. 

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Erdoğan Özen’i fark eden yakınları hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Erdoğan Özen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri gerçekleşen olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor


Son Güncelleme: 20.06.2021 20:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ManisaKalp Krizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tövbe namazı nedir ve nasıl kılınır?
Tövbe namazı nedir ve nasıl kılınır?
Ölü nasıl yıkanır, nasıl kefenlenir? Cenazeyi yıkama ve kefenleme işlemi nasıl gerçekleştirilir? İslam’da ölü yıkama ve kefenleme anlatımı!
Ölü nasıl yıkanır, nasıl kefenlenir? Cenazeyi yıkama ve kefenleme işlemi nasıl gerçekleştirilir? İslam’da ölü yıkama ve kefenleme anlatımı!
Küsüf namazı nedir, nasıl kılınır? Küsüf namazı hükmü nedir?
Küsüf namazı nedir, nasıl kılınır? Küsüf namazı hükmü nedir?
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
2021 yılı fitre miktarı belli oldu
Taziye nedir? Taziye'de neler yapılmalı? Taziye'deki kurallar neler?
Taziye nedir? Taziye'de neler yapılmalı? Taziye'deki kurallar neler?
Yağmur duası nedir? İstiska duası nasıl yapılır?
Yağmur duası nedir? İstiska duası nasıl yapılır?

Popüler Haberler

Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 PTT emekli kredi kampanyaları
21 Haziran 2021 Pazartesi Show TV yayın akışı! Bugün hangi filmler var?
21 Haziran 2021 Pazartesi Kanal D yayın akışı Kanal D kanalında bugün neler var?
TV'de bugün hangi maç var, hangi kanalda yayınlanıyor? 21 Haziran 2021 Pazartesi
Rüyada adet kanaması görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanaması görmenin anlamı
Devlet hastaneleri diş teli takar mı? 2021 Devlette diş teli tedavisi fiyatları
Sihirli Annem dizisi Çilek kimdir? Belinay Süvari kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Şebnem Dönmez kimdir, nerede doğmuştur? Şebnem Dönmez evli mi? Şebnem Dönmez kaç yaşında?
21 Haziran 2021 Pazartesi ATV yayın akışında neler var?
21 Haziran 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışında hangi diziler var? Saat kaçta hangi program var?
Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler kimdir? Batıniler tarihte var mıydı?
Mayıs 2021 Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
Sen Çal Kapımı dizisi Suzi kimdir? Nihan Şahenk'in yer aldığı diziler
Emekliye 2021'de aile yardımı var mı? Emekli 2021 aile yardımı ne kadar ödenecek?
LGS salon görevli ücretleri ne zaman ödenecek?
50.000 TL ayda ne kadar faiz geliri getirir? 21 Haziran 2021 Pazartesi Hangi banka ne kadar kazanç verir?
Sicil affı uygulayan ve kredi veren bankalar hangileri? 2021 Kredi sicil affı başvuru işlemleri
Ölü nasıl yıkanır, nasıl kefenlenir? Cenazeyi yıkama ve kefenleme işlemi nasıl gerçekleştirilir? İslam’da ölü yıkama ve kefenleme anlatımı!
Rüyada dondurma yemek görmek ne anlama gelir? Rüyada dondurma yemek görmenin anlamları
Rüyada böcek öldürme görmek ne anlama gelir? Rüyada böcek öldürme görmek anlamı, tabiri nedir?
Doğum yapan annelere yapılan güncel devlet destekleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.