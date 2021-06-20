Traktörün üzerinde kalp krizi geçiren adam vefat etti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Hacıaliler Mahallesi’nde ikamet eden ve çiftçilik yapan 1 çocuk babası Erdoğan Özen sabah saatlerinde bahçesinin sürmek için traktörü ile bahçesine gitti. Traktör üzerindeki adam kalp krizi geçirerek yere düştü. Traktörün ön teker ile arka teker arasında sıkışarak çalışır olan traktör geriye gelerek, ön tekerlek Erdoğan Özen’in göğsüne dayandı.

TALİHSİZ ADAM HAYATINI KAYBETTİ

Erdoğan Özen’i fark eden yakınları hemen sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Erdoğan Özen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri gerçekleşen olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor