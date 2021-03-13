Traktörün altında kalan çiftçi olay yerinde yaşamını yitirdi

Mersin Tarsus İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Çöplü Mahallesinde Musa Yolcu adlı bir çiftçi tarlasını sürmeye giderken dere yatağının yanında geçerken devrildi. Musa Yolcu devrilen traktörün altında kaldı.

Devrilen traktörü gören çevredekiler hemen Yolcu’ya yardım için olay yerine gittiler. Acil servis ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Musa Yolcu otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yaşanan talihsiz kaza Yolcu’nun yakınlarını yasa boğdu.

