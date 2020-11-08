Traktör altında kalan çift, hayatını kaybetti

Karı koca 2 kişini can verdiği feci kaza akşam saatlerinde Ankara Beypazarı'nda meydana geldi.

73 yaşındaki Nurettin Çiftçi ve eşi 64 yaşındaki Hatice Çiftçi kendi tarlalarında iş yapmak için traktör ile yolda seyir halindeydi. Nurettin Çiftçi'nin sürdüğü traktör bir süre sonra kontrolülünü kaybederek yol kenarına devrildi.

YAŞLI ÇİFT HAYATINI KAYBETTİ

Traktör yan yattığı anda üzeriden olan sürücü Nurettin Çiftçi ve Hatice Çiftçi altında kaldı. Kazayı gören diğer vatandaşlar durumu hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen intikal eden sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede yaşlı çiftin kazada hayatını kaybettiğini belirledi. Nurettin Çiftçi ve eşi Hatice Çiftçi'nin cansız bedenleri ambulans ile hastaneye kaldırıldı.