Trafikte yol verme tartışması kanlı bitti

2 kişinin yaralandığı kavga olayı Sakarya Serdivan'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre Fırat E. isimli sürücü ve yakın akrabası Serhat Ö. kendi araçlarıyla yolda seyir halindeyken, başka bir araç sürücüsü ile yol verme yüzünden tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte ismi henüz belinemeyen sürücü aracından inerek Fırat E. ve Serhat Ö.’yü bıçakladı.

Zanlı daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Aldıkları bıçak dardesiyle yaralanan Fırat E. ve Serhat Ö, yakınlarda bulunan iş yerlerine gitti ve durumu 112 sağlık personeline bildirdi.

İş yerine gelen 112 sağlık personeli ekipleri yaralı iki kişiyi yapılan ilk müdahale sonrasında tedavileri için hastaneye kaldırdı. Olayın polise intikal etmesiyle birlikte kaçan zanlıyı yakalama çalışmaları başlatı.

Öte yandan olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.