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Trafikte seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası ne kadar?

Trafik Cezaları, insanların hayatlarını korumak için vardır. İnsanlar trafik kurallarını ihlal ettiklerinde insanların canlarını tehlikeye atabilir. Trafikte telefonla konuşmak da bunlardan biridir. Trafikte telefonla konuşmanın cezası nedir? İşte trafikte telefonla konuşmanın cezası...

26 Nisan 2021 Pazartesi 10:27
Trafikte seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası ne kadar?
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Trafik cezalarına her yıl belirli oranlarda zam yapılmaktadır. Hem kendi hayatlarını hem de başka insanların hayatlarını tehlikeye atmalarından dolayı trafik cezaları bulunmaktadır. Trafikte telefonla konuşmak da cezalardan biridir. Telefonla konuşan birinin dikkati dağılabilir ve etrafa tehlike saçabilir. Ceza maddesinin 73/C kodu trafikte telefonla konuşmak ile  ilgilidir..

Trafik cezalarını, e-Devlet üzerinden ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın resmi sitesinden öğrenebilirsiniz.Ayrıca trafik cezalarını ,PTT şubelerinden ve https://gib.gov.tr/ adresinden ödeyebilirsiniz. Trafikte telefonla konuşmanın ceza ücretleri şu şekildedir;

Ceza Miktarı      314 TL

 15 gün içerisinde ödenmesi durumunda             235,5 TL

 Ceza Puanı        10

Eğer trafikte telefonla konuştuğunuzdan dolayı trafik cezası aldığınızda 15 gün içerisinde öderseniz %25 erken ödeme indiriminden faydalanabiliyorsunuz. 2021 yılı için erken ödeme tutarı ise 235,5 TL’ye denk geliyor.

Trafik cezasına itiraz etme

Trafik cezasında herhangi bir suçunuz olduğunu düşünüyorsanız 15 gün içerisinde itiraz hakkınız vardır.  Başvurduktan sonra 2 ya da 3 ay içerisinde itirazınız sonuçlanır. Ceza bildirildikten sonra 30 gün içinde ödenmezse her ay %5 faiz eklenmektedir.

Trafik cezasına itiraz için gerekli olan belgeler şu şekildedir;

Dava dilekçesi

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağının Fotokopisi

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı Tebligatının Fotokopisi

Ruhsat Fotokopisi

Kimlik ve Ehliyet Fotokopisi

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 10:27
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