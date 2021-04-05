Trafikte At arabaları devri son buldu

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:41
Manisa Salihli’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre vatandaşların hurda toplayan at arabalı şahıslar için yaptıkları şikâyetlerin artması sorun teşkil eden at arabaları için başlatılan ilçe genelinde at arabaları ile ilgili geniş kapsamlı denetimler yapılmaya başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte düzenlenen denetimler sonrasında yönetmeliğe aykırı davrandıkları saptanan 5 at arabası
trafikten men edilirken arabaların sahipleri hakkında idari işlem yapıldı.
Son Güncelleme: 05.04.2021 15:41
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