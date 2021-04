Trafikte At arabaları devri son buldu

Manisa Salihli’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre vatandaşların hurda toplayan at arabalı şahıslar için yaptıkları şikâyetlerin artması sorun teşkil eden at arabaları için başlatılan ilçe genelinde at arabaları ile ilgili geniş kapsamlı denetimler yapılmaya başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte düzenlenen denetimler sonrasında yönetmeliğe aykırı davrandıkları saptanan 5trafikten men edilirken arabaların sahipleri hakkında idari işlem yapıldı.