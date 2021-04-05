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Trafikte At arabaları devri son buldu

Manisa’nın Salihli ilçesinde artan şikayetler üzerine yapılan denetim sonucunda 5 at arabası trafikten men edilerek sahipleri hakkında idari işlem başlatıldı.

05 Nisan 2021 Pazartesi 15:41
Trafikte At arabaları devri son buldu
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Manisa Salihli’de meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre vatandaşların hurda toplayan at arabalı şahıslar için yaptıkları şikâyetlerin artması sorun teşkil eden at arabaları için başlatılan ilçe genelinde at arabaları ile ilgili geniş kapsamlı denetimler yapılmaya başladı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediyesi Zabıta ekipleri ile birlikte düzenlenen denetimler sonrasında yönetmeliğe aykırı davrandıkları saptanan 5 at arabası trafikten men edilirken arabaların sahipleri hakkında idari işlem yapıldı.



Son Güncelleme: 05.04.2021 15:41
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Anahtar Kelimeler:
At Arabasışikayet
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