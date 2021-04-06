Trafik şikayet whatsapp ihbar hattı 2021

Trafikte yaşanan sorunları,dikkatsizlikleri, hataları azaltmak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla Whatsapp İhbar Hattı oluşturuldu. İllere göre ihbar hatları değişmektedir. Trafikte gördüğünüz sorunlaru bu hattan bildirebileceksiniz. Whatsapp İhbar hattına mesaj atmak için yalnızca intenete ihtiyacınız vardır.

Trafik kuralları ihlalleriniden bazıları şunlardır;

Geçiş önceliğine uymamak

Takip mesafesini korumamak

Hız kurallarına uymamak

Alkollü şekilde araç kullanmak

Hatalı şekilde sollama yapmak

Yaya önceliğine uymamak

Ters şeritten gitmek

Tek yönlü yoldan ters taraftan gitmek

Park yasağını çiğnemek

Bu durumlar canımıza ve malımıza zarar verebilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesinden daha fazla detaya ulaşabilirsiniz.

Online şikayet nasıl oluşturulur?

İlinizin Whatsapp trafik ihbar hattını kullanarak şikayet oluşturabilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sitesinden şikayet oluşturabilirsiniz. Trafik kural ihlali olmadığı halde yanlış ihbarda bulunan kişiler ceza alabilirler. Emin olmadıkça ihbarlarda bulunmamalısınız.

Whatsapp şikayet hatlarından video ve görüntülerle şikayet oluşturabilirsiniz. Whatsapp ihbar hattını android ve Ios özellikteki telefonuza indirerek ücretsiz olarak şikayet oluşturabilmektesiniz.

İstanbul Whatsapp ihbar hattı 0552 153 0034 ya da 0533 155 0155

Bursa Whatsapp ihbar hattı 0542 441 6444

Ankara whatsapp ihbar hattı 0552 155 0606

İzmir Whatsapp ihbar hattı 0555 898 1558

Kocaeli whatsapp ihbar hattı 0530 917 4153

Whatsapp üzerinden şikayette bulunmak istemiyorsanız 155’i arayarak şikayette bulunabilirsiniz.