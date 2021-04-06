Trafik şikayet whatsapp ihbar hattı 2021

Trafikte yaşanan sorunları,dikkatsizlikleri, hataları azaltmak amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü aracılığıyla Whatsapp İhbar Hattı oluşturuldu. İllere göre ihbar hatları değişmektedir. Trafikte gördüğünüz sorunlaru bu hattan bildirebileceksiniz. Whatsapp İhbar hattına mesaj atmak için yalnızca intenete ihtiyacınız vardır.
Trafik kuralları ihlalleriniden bazıları şunlardır;
Geçiş önceliğine uymamak
Takip mesafesini korumamak
Hız kurallarına uymamak
Alkollü şekilde araç kullanmak
Hatalı şekilde sollama yapmak
Yaya önceliğine uymamak
Ters şeritten gitmek
Park yasağını çiğnemek
Bu durumlar canımıza ve malımıza zarar verebilmektedir. Emniyet Genel Müdürlüğü resmi sitesinden daha fazla detaya ulaşabilirsiniz.
Online şikayet nasıl oluşturulur?
İlinizin Whatsapp trafik ihbar hattını kullanarak şikayet oluşturabilirsiniz. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sitesinden şikayet oluşturabilirsiniz. Trafik kural ihlali olmadığı halde yanlış ihbarda bulunan kişiler ceza alabilirler. Emin olmadıkça ihbarlarda bulunmamalısınız.
Whatsapp şikayet hatlarından video ve görüntülerle şikayet oluşturabilirsiniz. Whatsapp ihbar hattını android ve Ios özellikteki telefonuza indirerek ücretsiz olarak şikayet oluşturabilmektesiniz.
İstanbul Whatsapp ihbar hattı 0552 153 0034 ya da 0533 155 0155
Bursa Whatsapp ihbar hattı 0542 441 6444
Ankara whatsapp ihbar hattı 0552 155 0606
İzmir Whatsapp ihbar hattı 0555 898 1558
Kocaeli whatsapp ihbar hattı 0530 917 4153
Whatsapp üzerinden şikayette bulunmak istemiyorsanız 155’i arayarak şikayette bulunabilirsiniz.
- Whatsapp ihbar hattını kullanırken göndereceğiniz video kalitesine dikkat etmeniz gerekmektedir. Plaka gözükmesi lazımdır.
- 15 saniyeden uzun video çekmemeye dikkat ediniz. 10 MB’lik izni geçmemeye çalışın.
- Videoda ihlali net bir şekilde gösterin.
- İhbar kayıtlarını en fazla 7 gün içinde ihbar hattına gönderin
- Asılsız ihbarlardan kaçının.
- Videolu ya da görüntülü kanıt oluşturun.