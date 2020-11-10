Trafik Polisi WhatsApp ihbar hattı numarası

Yeni gelen uygulamayla vatandaşlar ihbar hattı sayesinde trafikte yaşadıkları sorunları ve kural ihlallerini kolaylıkla emniyete bildirebilecek. Ankara, İzmir, İstanbul ve Antalya gibi büyükşehirlerde uygulanmaya başlayan bu sistemle trafikte sorun yaşayan insanlar bu durumlarını Whatsapp üzerinden kolaylıkla emniyete bildirebilecek. Her şehrin ihbar hatları farklı olacak.

Trafik İhbar Whatsapp 2020

Emniyet Genel Müdürlüğü son zamanlarda oldukça faydalı işler başardı. Emniyet Genel Müdürlüğü vatandaşların trafikte yaşadıkları sorunlar hakkında hemen bilgilendirmelerini istedi ve bu uygulama sayesinde kural ihlali yapan kişileri kolay bir şekilde tespit etti. Bu durumda whatsapp polisle vatandaş arasında köprü görevi görmüş oldu. Bugün her şehirde Elektronik Kontrol Sistemi (EDS) ile karşılaşmaktayız. Ancak bu sistem belirli bir alanı görebilmektedir. Trafik Whatsapp hattı ile emniyetin göremediği yerlerde olan trafik kusurlarını kolaylıkla bildirebileceksiniz.

Önek; İstanbul Şikayet numaraları

1. 0 533 155 0 155

2. 0 552 155 0 155

Vatandaş şikayette bulunmadan önce k numarasının cep telefonu rehberinde listelenmesi gerekir. Bu ipuçları sayesinde İstanbul’un sorunlarını bir nebze olsun hafifleteceğine inanılıyor. İstanbul Trafik Kontrol Daire Başkanı Mesut Gezer'in yaptığı açıklamaya göre bu hatlar iki ayrı bilgisayara bağlı. Vatandaşların gönderdiği fotoğraf ve videolara bu şekilde kolaylıkla ulaşılabilmektedir. Fotoğrafların yanı sıra tarih, saat ve adres de gönderilmelidir. Yardım hattının başvuru için bilgilendirildiği ilk birkaç ayda vatandaşlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 15.000 fotoğraf gönderdi. Fotoğraflar 120 sivil, 200 motosiklet ve 400 mobil ekip tarafından değerlendirildi. 5 ayda toplam 900 sürücü para cezasına çarptırıldı.

Alo Trafik Şikayet Hattı 2020

Ülkemizin 81 ilinde geçerli trafik şikayet hattını tüm vatandaşlarımız kullanabilir. Bulunduğunuz şehir, semt veya cadde trafik kurallarına aykırı ise şikayeti ilgili departmana kolayca iletebilirsiniz. Sürüş sırasında gördüğünüz kötü park etmiş arabaları veya trafikte gördüğünüz ihlalleri bildirebilirsiniz.

1. Yıllar boyunca, trafik ihlallerini bildirmek için 154 trafik şikayet hattı kullanılmıştır. Ancak yukarıda belirtilen hatlar yaklaşık 15 yıl önce kapatılmış ve trafik şikayetleriyle ilgili tüm çağrılar doğrudan Genel Güvenlik Müdürlüğü'nün bilinen hatlarına aktarılmıştır.

2. Bugün trafik şikayet numarası 155 polis acil durum numarasıdır. Tanık olduğunuz bir trafik problemini ihbar etmek istediğinizde, nerede olursanız olun 155 polis hattını arayabilirsiniz. Çağrınıza cevap verecek yetkili kişi sizi ilgili departmana yönlendirecek ve gerekli işlemler hemen başlayacaktır.

3. 155 ihbar hattını aradığınızda, sistem sizden tespit edilen ihlal bölgesinin detaylı adresini ve şikayet edilecek aracın detaylı bilgilerini vermenizi isteyecektir. Telefondaki kişi de ihmal kanıtı olarak fotoğraf veya video çekmenizi isteyebilir.

İstanbul Trafik Şikayet Numarası

0 533 155 0 155

0 552 155 0 155

Bu telefon numaralarını arayarak ya da sms gönderebilmek gibi seçenekler vardır. Kullanıldığı dönemlerde İstanbul halkı Whatsapp ihbar hattını özen ile kullanmış ve yoğun ilgi göstermişlerdir.

İzmir Trafik İhbar Hattı

0 555 898 15 58

En büyük şehirlerin arasında yer alan ve nüfusu oldukça kalabalık olan İzmir ilinde bu uygulamayı aktif bir şekilde kullanmış ve birçok trafik kuralını da tespit etmesini sağlamıştır.

Ankara Trafik İhbar Hattı

Bu telefon hattı üzerinden bir zamanlar Ankara halkı çok fazla bildirimde bulunarak EGM’ye destek vermiştir.

Bursa Trafik İhbar Hattı

0 552 155 16 16

Bursa Emniyet Müdürlüğü bu uygulamaya sahip olan ilk belediyeler arasında bulunmaktadır. Kullanılan Whatsapp trafik ihbar hattı sayesinde birçok kural ihlal Bursa emniyetine bildirilmiştir.

Antalya Trafik İhbar Hattı

0 552 155 07 07

En Çok İhlal Edilen Trafik Kuralları

Yaz ayı geldiğinde tatil için en çok tercih dilen şehirlerden birisi olan Antalya’da pek çok kural ihlali yapılmaktadır. Whatsapp ihbar hattı sayesinde bu kişiler bildirilmiştir.

Yürürken veya araba kullanırken trafik kurallarını ihlal eden birçok insanla karşılaşıyoruz. Elbette her şeyden önce hangi uygulamaların ihlal anlamına geldiğini bilmemiz gerekiyor. Trafik kazalarına neden olan trafik kurallarını ve en çok ihlal edilen trafik kurallarını şu şekilde listeleyebiliriz:

1. Alkollü olarak araç sürmek.

2. Sinyali vermeden dönmek veya şerit değiştirmek.

3. Kırmızı ışıkta durmamak ve trafik işaretlerine uymamak.

4. Aşırı hız yapmak ve hız limitlerini aşmak.

5. Sürüş sırasında cep telefonuyla konuşmak.

6. Emniyet kemerini takmamak.

7. Geçiş önceliği kurallarına hiçe saymak.

8. Öndeki aracı yakın takip, takip mesafesini hiçe saymak.

9. Yaya geçidinde yayaların geçiş önceliğini hiçe saymak.

10. Hatalı sollama yapmak.

EGM Online İhbar Uygulaması

EGM Web sitesinde yeni bir uygulama başlatıldı. Whatsapp hattının kapanmasıyla birlikte yeni şikayetler ve bildirimler bu online bildirim formu üzerinden kabul edilecektir. Formdaki alanları doldurmanız gerekmektedir. Bazı alanlar * ile işaretlenmiştir. Bu, gerekli alanları içerir. Raporun gönderilebilmesi için formun doldurulması gerekmektedir. Bildirim formunda il, bölge, soyadı, isim, telefon numarası, e-posta adresi, konu, olay yeri, açıklama ve diğer belgeler ile ilgili alanlar bulunur. Bu alanları doldurduktan sonra tek seferlik bir güvenlik kodu girebilir ve GÖNDER butonunu kullanarak formu kolaylıkla EGM'ye gönderebilirsiniz.

Yukarıdaki ihlalleri bulursanız fotoğraf veya video çekebilirsiniz. Ancak, genellikle fotoğraf uzantılı dosyalar 10MB'yi geçmemelidir. 10MB'den büyük dosyalar forma eklenemez. Mesajı iade etmek isterseniz, kişisel bilgiler için ayrılmış alanları doldurmalısınız. Ayrıca sisteme birden fazla görüntü ekleyebilirsiniz. Bunu yapmak için başka bir dosya ekle seçeneğine tıklamanız gerekir. Formda doldurulacak alanlar aşağıdaki gibidir:

1. İl

2. Konu

3. Olay Yer

4. Açıklama

Trafik Cezalarında Yeni Dönem

Elektronik Denetleme Sistemi sayesinde, 2020 yılında yapılan bir çalışma nedeniyle cezalandırılan kişilere çeşitli yaptırımlar uygulanabiliyor. Bu amaçla hazırlanan yaptırımların kapsamı genişletildi. Öneğin, araç kullanırken emniyet kemeri takmayan, hız sınırını aşan ve cep telefonuyla konuşan kişilere birden fazla para cezası verilecektir. 455 EDS kamera, 760 trafik izleme sistemi ve 190 plaka tanıma sistemi ile İstanbullu sürücüler kontrol altında ve yönetmeliğe uymayanlar cezalandırılacak. Online trafik cezası sorgulama gönderebilirsiniz. WhatsApp yardım hattı 2020 yılında etkin bir şekilde kullanılmamış olsa da kural ihlallerini EGM web sitesinde çevrimiçi olarak bildirebilirsiniz.