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Trafik kazasında 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı

Geçtiğimiz hafta Samsun Atakum'da kavşakta kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasında 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı.

22 Mart 2021 Pazartesi 20:43
Trafik kazasında 1 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına sebep olan doktor tutuklandı
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1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı trafik kazası geçtiğimiz hafta Samsun Atakum'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre 26 yaşındaki Ahmet Enes B.'nin sürücüsü olduğu araç, yolda seyir halindeyken,44 yaşındaki Doktor S.M'nin sürücüsü olduğu özel otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle yolda savrulan araç yol kenarında duran 29 yaşındaki Zehra Atmaca ve 43 yaşındaki  Ayşegül Aydemir'e çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Anne, kız ve araç sürücüsü meydana gelen kazada yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarda bulunmasıyla birlikte olay yerine 112 sağlık personeli ve polis sevk edildi. YAralı kişiler yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 29 yaşındaki Zehra Atmaca hayatını kaybetti.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ 

Polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemede otomobilin sürücüsü olan S.M'nin kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı için kazaya sebebiyet verdiğini belirledi. Kazadan sonra tedavisi tamamlanan doktor bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

 

 

 

 

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada doktor olan otomobil sürücüsü S.M.Y.'nin kırmızı ışıkta geçip hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra yol kenarında bekleyen anne kıza çarptığı ortaya çıktı. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi tamamlanan Dr. S.M.Y., Recep Tokur Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan doktor bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade verdikten sonra "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olmak" suçundan nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



Son Güncelleme: 22.03.2021 20:43
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Anahtar Kelimeler:
SamsunKaza
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