İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

Trafik kazası hafızasını kaybetmesine sebep oldu ! Kocasına "Baba" diyor

İstanbul'da, iddialara göre trafikte makas atarak ilerleyen bir sürücünün kadına çarpmasıyla havada takla atarak ağır yaralanan ve hafızasını kaybeden İsmiye Aral 5 aydır hayata tutunmaya çalışıyor. Yaşanan olayda asli kusurlu bulunan Bilal Hıdır A.'nın serbest kalması tüm aileyi derinden üzdü.

08 Ocak 2021 Cuma 10:25
Trafik kazası hafızasını kaybetmesine sebep oldu ! Kocasına
Takip Et:

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı İncirli Caddesi'nde Ağustos ayında meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki İsmiye Aral, trafikte makas atarak ilerleyen aracın kendisine çarpması sonucu havada takla atarak yere düşerek ağır yaralandı. Talihsiz kadın %96 ölüm riskiyle hastaneye kaldırıldı. Yaşanan korkunç kaza sonrasında gözaltına alınan ve bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen sürücü 21 yaşındaki Bilal Hıdır A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. 

‘ANNEM GÜÇLÜ BİR KADINDI’

Yaşanan trafik kazası sonucunda vücudunun çoğu kemiği kırılan  beyin kanaması geçiren ve 5 aydır yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki kadın hafızasını kaybettiği öğrenildi. Kimseyi tanımayan talihsiz kadın eşine de baba diye sesleniyor. Talihsiz kadının oğlu  44 yaşındaki Şanser Aral  "Annem güçlü bir kadındı. Her işini kendisi yapardı. Bu kazadan sonra kolu, bacağı hiçbir yeri doğru dürüst hareket etmiyor. “diyerek üzüntüsünü belirtti. 

‘ANNEM BABAMA BAKARDI, ŞİMDİ BABAM ANNEME BAKIYOR’

Yaşanan kazadan önce annesi İsmiye Aral'ın, diyaliz hastası babasının bakımıyla ilgilendiğini ancak kazadan sonra babasının hastaneye gelerek annesine baktığını belirten Aral annesinin babasıyla ilgilenirken şimdi babasının annesine baktığını anlattı.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Yaşanan kaza sonrasında sürücü Bilal Hıdır A.'nın hastanede yatmakta olan annesinin ziyarete bile gitmediğinin olay sosyal medyaya düşünce aradıklarını hatta avukatlarının kendi avukatlarını arayarak amaçları nedir ne istiyorlar diyerek isyan ettiğinin söylerken mağdurken suçlu duruma düştüklerinin belirtti.

‘YARGIYA GÜVENİYORUZ’

Talihsiz kadına çarpan sürücü Bilal Hıdır A.'nın serbest bırakılmasının kendilerini üzdüğünü belirten Aral yargıya güvendiklerinin suçlunun cezasız kalmayacağını söyledi.



Son Güncelleme: 08.01.2021 10:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da metrobüs yoluna Tır girdi!
İstanbul'da metrobüs yoluna Tır girdi!
İstanbul'da evinde bıçaklanan yaşlı kadını öldüren zanlı tanıdık çıktı
İstanbul'da evinde bıçaklanan yaşlı kadını öldüren zanlı tanıdık çıktı
Kısıtlamada horoz dövüştürmek için buluşan 31 kişiye 149 bin lira ceza kesildi
Kısıtlamada horoz dövüştürmek için buluşan 31 kişiye 149 bin lira ceza kesildi
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama geldi
'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama geldi
Malatya'da hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen kişi öldü
Malatya'da hindi kestiği sırada bıçağın üstüne düşen kişi öldü
Manisa'da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Manisa'da süt tankeriyle kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Popüler Haberler

ÖSYM sonuç belgesi kontrol koduna nereden ulaşılır?
Tövbeler Olsun yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
2021 en güzel İngilizce ve Osmanlıca işyeri isimleri
Rüyada ceviz toplamak görme anlamı nedir, neye yorumlanır? Rüyada ceviz toplamak görmek rüyasının tabiri
Windows-upt.exe virüsü nasıl temizlenir? Windows-upt.exe virüsü temizleme işlemleri
CNN Türkfrekans frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? CNN Türk canlı izleme linki
Çoban istihdam desteğine müracaat nasıl yapılır? 2021 çoban desteği nasıl alınır?
1999 Yılı öncesi sigortalılarda erken emeklilik için aranılan şartlar nelerdir? 2021
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 8 Ocak 2021 Cuma Bankaların mevduat faiz oranları
Yeni çipli kimlik kartı kaybolduğunda istenen belgeler ve para cezası 2021
Anneler Günü Kutlama Sözleri ve Resimli Mesajları
Emanet dizisine katılan Hilal Yıldız kimdir? Zuhal karakteri kimdir?
Atatürk 8 Kasım'da mı vefat etti? Müge Anlı'dan büyük iddia
Rüyada dergah görmenin anlamı ne demek, ne anlama gelir?
Öğretmen dizisi yeni bölüm yayınlanacak mı? Fox TV Öğretmen 1 Nisan’da yayınlanacak mı?
Yağlı ciltlerde fondöten nasıl daha güzel görünür? Doğru fondöten nasıl sürülür?
Android telefona root atma işlemi nasıl yapılır?
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüboğlu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Bonkis dizisi oyuncuları kimlerdir? Blu TV Bonkis dizisi konusu ve oyuncuları
Güz Masalı bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Yemin dizisi Münevver kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Melahat Abbasova kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.