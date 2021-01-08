Trafik kazası hafızasını kaybetmesine sebep oldu ! Kocasına

İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı İncirli Caddesi'nde Ağustos ayında meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki İsmiye Aral, trafikte makas atarak ilerleyen aracın kendisine çarpması sonucu havada takla atarak yere düşerek ağır yaralandı. Talihsiz kadın %96 ölüm riskiyle hastaneye kaldırıldı. Yaşanan korkunç kaza sonrasında gözaltına alınan ve bilirkişi raporunda asli kusurlu olduğu belirtilen sürücü 21 yaşındaki Bilal Hıdır A. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

‘ANNEM GÜÇLÜ BİR KADINDI’

Yaşanan trafik kazası sonucunda vücudunun çoğu kemiği kırılan beyin kanaması geçiren ve 5 aydır yaşam mücadelesi veren 70 yaşındaki kadın hafızasını kaybettiği öğrenildi. Kimseyi tanımayan talihsiz kadın eşine de baba diye sesleniyor. Talihsiz kadının oğlu 44 yaşındaki Şanser Aral "Annem güçlü bir kadındı. Her işini kendisi yapardı. Bu kazadan sonra kolu, bacağı hiçbir yeri doğru dürüst hareket etmiyor. “diyerek üzüntüsünü belirtti.

‘ANNEM BABAMA BAKARDI, ŞİMDİ BABAM ANNEME BAKIYOR’

Yaşanan kazadan önce annesi İsmiye Aral'ın, diyaliz hastası babasının bakımıyla ilgilendiğini ancak kazadan sonra babasının hastaneye gelerek annesine baktığını belirten Aral annesinin babasıyla ilgilenirken şimdi babasının annesine baktığını anlattı.

ÖZRÜ KABAHATİNDEN BÜYÜK

Yaşanan kaza sonrasında sürücü Bilal Hıdır A.'nın hastanede yatmakta olan annesinin ziyarete bile gitmediğinin olay sosyal medyaya düşünce aradıklarını hatta avukatlarının kendi avukatlarını arayarak amaçları nedir ne istiyorlar diyerek isyan ettiğinin söylerken mağdurken suçlu duruma düştüklerinin belirtti.

‘YARGIYA GÜVENİYORUZ’

Talihsiz kadına çarpan sürücü Bilal Hıdır A.'nın serbest bırakılmasının kendilerini üzdüğünü belirten Aral yargıya güvendiklerinin suçlunun cezasız kalmayacağını söyledi.

