Trafik kazalarında hastane masrafları kim tarafından karşılanır?

Genel olarak trafik kazalarının neden olduğu tedavi masraflarının sigorta şirketleri tarafından karşılandığına inanılmaktadır. Ancak bir trafik kazasında tüm tedavi masrafları SGK tarafından karşılanır. Bu durum, trafik sigortası satın alırken sigorta şirketi ile doğru anlaşmaya varmaya dikkat etmenizi gerektirir.

Trafik Kazasındaki Yaralının Durumu

Trafik sigortasının sağlık sigortası vardır. Bununla birlikte, nakliye sigortası aslında tıbbi masrafları karşılamamaktadır. Ancak poliçede sağlık sigortasının varlığı, birçok sigorta şirketini olası bir kaza durumunda tedavi masraflarının sigorta tarafından karşılanacağına inandırmaktadır. Ancak bir trafik kazasında tüm tedavi masrafları SGK tarafından karşılanır. Öte yandan, sigorta şirketleri, sadece nakliye sigorta primlerinin %10'una eşdeğer primleri SGK'ya aktarmaktadır. Bu durum, sigorta şirketi ile sigortanın sahibi olan şirket arasında anlaşmazlıklar yaratır. Ocak ve Eylül 2020'de sigorta şirketi, sigorta priminden 1,1 milyar lirayı tedavi gideri olarak sosyal güvenlik kurumuna devretti. Geçtiğimiz dört yıl bazında aktarılan miktar 5 milyar lirayı aştı.

Bu durumda, sigorta şirketinin primleri neden SGK'ya aktardığı sorusu ortaya çıkabilir. 2011 yılına kadar, trafik kazalarının tedavi masrafları trafik sigortası kapsamındaki sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktaydı. 2011 yılında yapılan kanun değişiklikleri ile trafik kazalarından kaynaklanan tüm tedavi masraflarının SGK tarafından karşılanmasına karar verilmiştir. Aynı kanuna göre sigorta şirketleri, trafik sigorta primlerinin %10'unu SGK'ya aktarmak zorundadır. Böylelikle bir trafik kazasında tedavi masrafını sigorta şirketi üstlenmek zorunda kalmaz. Bunun yerine SGK primi ödüyorlar.

Kaza Geçiren Nereden Tedavi Ödemesi Talep Edecek?

Trafik kazalarının neden olduğu tedavi maliyetini telafi etmek için belirli noktaların dikkate alınması gerekir. Trafik kazası durumunda, tedavi için özel veya devlet hastanesine giderseniz yoğun bakım masrafları SGK tarafından karşılanacaktır. Yoğun bakımdan sonra tedaviye devam ederseniz, iki seçeneğiniz vardır. İlk seçenek, tedaviye bir devlet hastanesinde devam etmektir. Bir devlet hastanesinde tedavi görüyorsanız, tüm masraflar SGK tarafından karşılanır ve nakliye sigortasında aktarılan prim kapsamındadır. Bir diğer durum ise SGK ile anlaşmaya varılmış özel bir hastaneye gitmektir. Bu durumda hastane tarafından tahsil edilen fiyat farkının ödenmesi gerekir. Özel hastane tercih edilirse tüm masraflar hasta tarafından karşılanır.

Devlet Hastanelerinde Ücretsiz Tedavi

Kamu hastanelerinde tedavi ücretsiz olarak sunulsa da trafik sigortalılar da sigorta primi ödemeleri gerektiğinden özel hastanelerde tedavi görmek isteyebilirler. Bu durumda özel hastanelerde düzenli olarak tedavi görmelisiniz çünkü sigorta primleri düzenli olarak ödenmektedir. Hastalar aynı zamanda hastanelerde protez gibi özel tedavi yöntemlerini de ödemek zorundadır. Sigorta şirketi tarafından SGK'ya aktarılan primler hasta bakıcı, iş göremezlik, protez vb. İçin geçerli değildir. Bu durum çeşitli sorunlara neden olacaktır. Aynı zamanda, aracı devreye girip protez ve diğer masraflar için komisyon talep edebilir. Ancak bu tutar, sigorta şirketine ödenen tutarın %10'undan fazla olduğu için, bu tutarın SGK'ya aktarılması kapsamında yaratılan tutar, hastanede yatış bedelinin ödenmesini mümkün kılmaktadır.

Sigorta şirketi tedavi masraflarını karşılamadığı sürece, bazı durumlarda poliçesinde yer alan sağlık sigortasına da dava açılabilir. Bu konuda herhangi bir yargıya varılmamış olmasına rağmen, sigorta şirketleri aleyhine dava devam etmekte, bu sigorta şirketleri tedavi için ödeme yapmasa da poliçeye sağlık sigortasını dahil etmektedir. Bu konuda bir kanun oluşturmak için kaza geçirmiş kişilerin sağlık giderlerinin daha şeffaf bir şekilde ödenmesi ve aynı zamanda trafik sigortasında sağlık sigortasının kapsamının net bir şekilde anlatılması gerekmektedir.