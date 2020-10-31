Trafik Cezasını E-Devlet Üzerinden Sorgulama Yöntemleri Nelerdir?

E-Devlet Üzerinden Trafik Cezası Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-devlet sisteminden ulaşım bileti sorgulamak isteyenler; e-devlet sisteminde kimliğini doğruladıktan sonra herhangi bir veri girmeden sorgulama yapabilirler. Kişinin adına kayıtlı olan plakanın sorgu sonucunu görüntüleyin. Ayrıca e-devlet sistemi üzerinden trafik cezalarının ödenebileceği sayfalara erişebilirler. Ulaşım bileti, kişiye haber verildikten sonra 30 gün içinde ödenmelidir. 30 günden sonra her ay% 5'lik bir gecikme faizi uygulanacaktır. Ayrıca cezanın kaldırıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde para cezasını ödeyenler de indirimden yararlanabilecek. Trafik polisi veya elektronik kontrol sistemi tarafından verilen cezalara bakılmaksızın; cezanın tebliğ tarihi, cezanın tarihi olarak kabul edilir.

Trafik Cezası Sorgulama Şekilleri Nedir?

E-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapılabilir.

Trafik cezaları EGM üzerinden sorgulanabilir.

üzerinden sorgulanabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulama ve intenet sitesi üzerinden sorgulama yapılabilir.

E-Devlet Aracılığı İle Trafik Cezası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-Devlet sistemi üzerinden trafik cezasına bakmak isteyenler için adımlar aşağıda listelenmiştir:

Https: //www.turkiye.gov.t bağlantısını giriniz.

Oluşturulan sayfada e-hizmetler düğmesine tıklayın.

Listelenen kurumlar arasından Emniyet Genel Müdürlüğü seçilmelidir.

Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılabilecek işlemler arasında araç plakası üzerinde yazan Sorgu butonuna tıklayın.

Oluşturulan sayfada kimlik doğrulaması gerekiyor. Kimlik Doğrulama Türleri; elektronik yönetim şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. Kimlik kartı ve intenet bankacılığı. E-devlet şifresi ile giriş yapmak isteyenlerin PTT iştiraklerinden TL 2 e-devlet şifresini almaları gerekmektedir. Yurtdışındaki insanlar; Konsolosluklardan e-devlet şifrelerini alabilirler.

Oluşturulan sayfada trafik cezaları geçen yıl kişi adına kayıtlı plakadan listelenir. Trafik cezası yoksa sayfada trafik cezası olmadığı belirtilir.

EGM Üstünden Trafik Ceza Sorgulaması Nasıl Yapılır?

EGM üzerinden bilgi almak isteyenler; Https://www.egm.gov.tr ​​adresinden bir soruşturma sunmaları gerekmektedir. EGM; Aracın isim levhası üzerindeki cezayı kontrol ederek, ehliyet üzerindeki cezayı kontrol ederek ve otoparka alınan aracı sorgulayarak 3 sorgulama seçeneği sunar. Böylelikle kişi, ceza verilip verilmediğinin detaylarını öğrenebilir. Bu amaçla araç sahibinin adı, T.C. kimlik numarası ve doğum yılı gereklidir. Bu verileri girerek soru sorabilirsiniz.

Trafik Cezası Ödeme Şekilleri Nedir?

Trafik cezasını ödemek için uygulanabilecek yollar aşağıdaki gibidir:

Vergi dairesi aracılığıyla ödeme yapılabilir.

Ceza tutarı intenet vergi dairelerine yatırılabilir.

Trafik cezaları anlaşmalı banka şubelerine ödenebilir.

Cezalar PTT şubelerinden ödenebilir.

E-Devlet Üstünden Trafik Cezası Sorgulama ve Ödemesi Nasıl Yapılır?

E-devlet sisteminden trafik cezasını öğrenmek ve ödemek isteyen bireylerin takip etmeleri ihtiyaç duyulan adımlar aşağıdaki gibidir:

E-devlet sistemine giriş yapmaları ve giriş düğmesini kullanarak kimlik doğrulamaları gerekir.

E-hizmetler listesinden Vergi İdaresini seçmeleri gerekir.

Belirli bir kurum ile yapılabilecek işlemler arasında Borç sorgulama ve cezanın ödenmesi butonuna tıklamaları gerekmektedir.

Vergi Dairesi uygulaması, oluşturulan web sitesine yönlendirilir.

Uygulamaya git düğmesine tıklayın.

Ad ve soyadın yanı sıra kimlik doğrulamasının onaylanması gerekir. Bu nedenle onayla butonuna tıklamalısınız.

Oluşturulan sayfada Vergi Dairesinin şartlarını bulacaksınız ve Kabul ediyorum düğmesine tıklamalısınız.

Ödeme sayfasına yönlendirilir. Vadesi geçmiş, vadesi geçmiş ve toplam borçları görüntülenir. Bu borçlar ilgili site üzerinden kredi kartı veya banka hesabı ile ödenebilir.

Vergi Dairelerinden Trafik Ceza Ödemesi Nasıl Yapılır?

Trafik cezası ödemek isteyen bireyler; bulundukları şehirdeki vergi dairesine gitmelidir. Para cezasını vergi dairesinden nakit olarak ödeyebilir ve kayıtlı plakaya para cezası ekleyip eklemediklerini kontrol edebilirler.

İntenet Vergi Dairelerinden Trafik Para Cezası Ödemesi Nasıl Yapılır?

İntenet Vergi Dairesi aracılığıyla para cezası ödemek isteyenler, e-devlet sistemleri, web siteleri veya vergi dairesi uygulamaları aracılığıyla trafik cezası ödeyebilirler. Para cezasını kredi kartı ile ödeme imkânı var. Bir kredi kartından veya hesaptan para aktararak ödeme yapabilirler.

PTT Şubelerinden Trafik Cezası Nasıl Ödenir?

Ceza sahibi kişi PTT şubesine giderek araç plakası hakkında bilgi alabilir, ceza tutarını öğrenip cezayı ödeyebilir.

Anlaşmalı Banka Şubelerinden Trafik Cezası Ödemesi Nasıl Yapılır?

Trafik Cezasının Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar Nedir?

Trafik cezası ödemek isteyenler; Vergi Dairesi ile anlaşmaya varan 23 bankadan ödeme yapabilirler. Ödemeler banka şubeleri aracılığıyla veya belirli bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılabilse de, belirli bankaların bireysel banka şubelerinden para cezası alınabilir.

Anlaşmalı olan bankalar ise aşağıdaki gibidir:

Akbank

Etken Yatırım Bankası

Albaraka Türk Katılım Bankası

Altenatifbank

Denizbank

QNB Finansbank

HSBC Bank

ING Bank

Kuveyt Türk Katılım Bankası

Odeabank

Şekerbank

Ziraat Bankası

Türkiye Iktisat Bankası

Türkiye Finans Katılım Bankası

Güvence BBVA

Halk Bankası

İş Bankası

Vakıflar Bankası

Vakıf Katılım Bankası

Yapı Kredi Bankası

Ziraat Katılım Bankası

PTT

Türkiye Emlak Katılım Bankası

Trafik Cezalarında Ceza İndirimi Var Mıdır?

Cezanın bitimiyle birlikte kişi cezayı 15 gün içinde öderse; Bu durumda, bir sözleşme ücreti kullanmak mümkündür

Trafik Cezası İndirimi Ne Kadardır?

Belirtilen süre içinde önceden trafik cezası ödeyen sürücüler para cezasında% 25 indirim alacak. Ceza kesildikten sonra 15 gün içinde ödemesini yapmayanlar bu indirimden yararlanamayacak.

Trafik Cezasını Geç Ödeyenlere Ne Olur?

Trafik Cezalarını erken ödeyenlere indirim uygulandığı gibi geç ödeyenler için gecikme artmaktadır. Son ödeme tarihinden sonra ceza ödeyenlerden ceza tutarının% 5'i oranında gecikme cezası alınır.

2020 Yılının Trafik Cezaları Ne Kadardır?

Trafik cezaları da 2020'de% 22,58 arttı. Yeni oluşturulan zam ile en düşük ceza 104 TL'ye çıkarıldı. 104 TL ceza ise; Araç, taşıma limitinin üzerinde yolcu taşıyorsa bu para cezasıdır. Trafik için en yüksek bilet; 32.719 TL'dir. Bu, çalışma koşullarına uymadan aracını üç kez muayene edenlere verilen bir cezadır.

Ehliyetsiz araç kullananlara 2.473 TL para cezası veriliyor. Araç kullanırken cep telefonunu kullanan sürücülerin 288 TL yol cezası ödemeleri gerekmektedir. Yayalara öncelik vermeyenler arasında; 598 TL gereklidir. Drift / spin yapanlar için ceza miktarı; 6.141 TL. Alkol etkisi altında araç kullanan kişiler 1.228 TL para cezasına tabidir. Eşleşen site kullanıcılarından talep edilen miktar; 6.141 TL. Bir uyarıcı alıp egzersize gidenler arasında; 6.333 TL para cezası gereklidir. Sigorta şirketleri yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa; 9.344 TL para cezası ödemek zorundalar. Yetkisi olmamasına rağmen plaka basanlar için cezalar; 12 258 TL. Yetkili satıcıların araç tescil prosedürlerine aykırı hareket ettiği durumlarda; 20.918 TL ödemek zorundalar.