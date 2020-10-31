İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın yıkıldığı ihbarı geldi
İçişleri Bakanı Soylu: 6 binanın...

Trafik Cezasını E-Devlet Üzerinden Sorgulama Yöntemleri Nelerdir?

E-Devlet aracılığıyla trafik cezası borcunuzu nasıl sorgulayabilirsiniz? E-Devlet yoluyla trafik cezanızı nasıl sorgulayabilirsiniz? EGM üzerinden trafik ceza Sorgulaması Nasıl Yapılmaktadır? E-Devlet yoluyla trafik cezası sorgulaması ve Ödeme Nasıl Yapılmaktadır? Haberimizde trafik cezası sorgulama yöntemlerini detaylarıyla anlatmış bulunmaktayız.

31 Ekim 2020 Cumartesi 18:16
Trafik Cezasını E-Devlet Üzerinden Sorgulama Yöntemleri Nelerdir?
Takip Et:

E-Devlet Üzerinden Trafik Cezası Borç Sorgulama Nasıl Yapılır?

E-devlet sisteminden ulaşım bileti sorgulamak isteyenler; e-devlet sisteminde kimliğini doğruladıktan sonra herhangi bir veri girmeden sorgulama yapabilirler. Kişinin adına kayıtlı olan plakanın sorgu sonucunu görüntüleyin. Ayrıca e-devlet sistemi üzerinden trafik cezalarının ödenebileceği sayfalara erişebilirler. Ulaşım bileti, kişiye haber verildikten sonra 30 gün içinde ödenmelidir. 30 günden sonra her ay% 5'lik bir gecikme faizi uygulanacaktır. Ayrıca cezanın kaldırıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde para cezasını ödeyenler de indirimden yararlanabilecek. Trafik polisi veya elektronik kontrol sistemi tarafından verilen cezalara bakılmaksızın; cezanın tebliğ tarihi, cezanın tarihi olarak kabul edilir.

Trafik Cezası Sorgulama Şekilleri Nedir?

  • E-devlet sistemi üzerinden sorgulama yapılabilir.
  • Trafik cezaları EGM üzerinden sorgulanabilir.
  • Gelir İdaresi Başkanlığı'nın uygulama ve intenet sitesi üzerinden sorgulama yapılabilir.

E-Devlet Aracılığı İle Trafik Cezası Sorgulaması Nasıl Yapılır?

E-Devlet sistemi üzerinden trafik cezasına bakmak isteyenler için adımlar aşağıda listelenmiştir:

  • Https: //www.turkiye.gov.t bağlantısını giriniz.
  • Oluşturulan sayfada e-hizmetler düğmesine tıklayın.
  • Listelenen kurumlar arasından Emniyet Genel Müdürlüğü seçilmelidir.
  • Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılabilecek işlemler arasında araç plakası üzerinde yazan Sorgu butonuna tıklayın.
  • Oluşturulan sayfada kimlik doğrulaması gerekiyor. Kimlik Doğrulama Türleri; elektronik yönetim şifresi, mobil imza, elektronik imza, T.C. Kimlik kartı ve intenet bankacılığı. E-devlet şifresi ile giriş yapmak isteyenlerin PTT iştiraklerinden TL 2 e-devlet şifresini almaları gerekmektedir. Yurtdışındaki insanlar; Konsolosluklardan e-devlet şifrelerini alabilirler.
  • Oluşturulan sayfada trafik cezaları geçen yıl kişi adına kayıtlı plakadan listelenir. Trafik cezası yoksa sayfada trafik cezası olmadığı belirtilir.

EGM Üstünden Trafik Ceza Sorgulaması Nasıl Yapılır?

EGM üzerinden bilgi almak isteyenler; Https://www.egm.gov.tr ​​adresinden bir soruşturma sunmaları gerekmektedir. EGM; Aracın isim levhası üzerindeki cezayı kontrol ederek, ehliyet üzerindeki cezayı kontrol ederek ve otoparka alınan aracı sorgulayarak 3 sorgulama seçeneği sunar. Böylelikle kişi, ceza verilip verilmediğinin detaylarını öğrenebilir. Bu amaçla araç sahibinin adı, T.C. kimlik numarası ve doğum yılı gereklidir. Bu verileri girerek soru sorabilirsiniz.

Trafik Cezası Ödeme Şekilleri Nedir?

Trafik cezasını ödemek için uygulanabilecek yollar aşağıdaki gibidir:

  • Vergi dairesi aracılığıyla ödeme yapılabilir.
  • Ceza tutarı intenet vergi dairelerine yatırılabilir.
  • Trafik cezaları anlaşmalı banka şubelerine ödenebilir.
  • Cezalar PTT şubelerinden ödenebilir.

E-Devlet Üstünden Trafik Cezası Sorgulama ve Ödemesi Nasıl Yapılır?

E-devlet sisteminden trafik cezasını öğrenmek ve ödemek isteyen bireylerin takip etmeleri ihtiyaç duyulan adımlar aşağıdaki gibidir:

  • E-devlet sistemine giriş yapmaları ve giriş düğmesini kullanarak kimlik doğrulamaları gerekir.
  • E-hizmetler listesinden Vergi İdaresini seçmeleri gerekir.
  • Belirli bir kurum ile yapılabilecek işlemler arasında Borç sorgulama ve cezanın ödenmesi butonuna tıklamaları gerekmektedir.
  • Vergi Dairesi uygulaması, oluşturulan web sitesine yönlendirilir.
  • Uygulamaya git düğmesine tıklayın.
  • Ad ve soyadın yanı sıra kimlik doğrulamasının onaylanması gerekir. Bu nedenle onayla butonuna tıklamalısınız.
  • Oluşturulan sayfada Vergi Dairesinin şartlarını bulacaksınız ve Kabul ediyorum düğmesine tıklamalısınız.
  • Ödeme sayfasına yönlendirilir. Vadesi geçmiş, vadesi geçmiş ve toplam borçları görüntülenir. Bu borçlar ilgili site üzerinden kredi kartı veya banka hesabı ile ödenebilir.

Vergi Dairelerinden Trafik Ceza Ödemesi Nasıl Yapılır?

Trafik cezası ödemek isteyen bireyler; bulundukları şehirdeki vergi dairesine gitmelidir. Para cezasını vergi dairesinden nakit olarak ödeyebilir ve kayıtlı plakaya para cezası ekleyip eklemediklerini kontrol edebilirler.

İntenet Vergi Dairelerinden Trafik Para Cezası Ödemesi Nasıl Yapılır?

İntenet Vergi Dairesi aracılığıyla para cezası ödemek isteyenler, e-devlet sistemleri, web siteleri veya vergi dairesi uygulamaları aracılığıyla trafik cezası ödeyebilirler. Para cezasını kredi kartı ile ödeme imkânı var. Bir kredi kartından veya hesaptan para aktararak ödeme yapabilirler.

PTT Şubelerinden Trafik Cezası Nasıl Ödenir?

Ceza sahibi kişi PTT şubesine giderek araç plakası hakkında bilgi alabilir, ceza tutarını öğrenip cezayı ödeyebilir.

Anlaşmalı Banka Şubelerinden Trafik Cezası Ödemesi Nasıl Yapılır?


Trafik cezası ödemek isteyenler; Vergi Dairesi ile anlaşmaya varan 23 bankadan ödeme yapabilirler. Ödemeler banka şubeleri aracılığıyla veya belirli bankalar aracılığıyla kredi kartları ile yapılabilse de, belirli bankaların bireysel banka şubelerinden para cezası alınabilir.

Trafik Cezasının Ödenebileceği Anlaşmalı Bankalar Nedir?

Anlaşmalı olan bankalar ise aşağıdaki gibidir:

  • Akbank
  • Etken Yatırım Bankası
  • Albaraka Türk Katılım Bankası
  • Altenatifbank
  • Denizbank
  • QNB Finansbank
  • HSBC Bank
  • ING Bank
  • Kuveyt Türk Katılım Bankası
  • Odeabank
  • Şekerbank
  • Ziraat Bankası
  • Türkiye Iktisat Bankası
  • Türkiye Finans Katılım Bankası
  • Güvence BBVA
  • Halk Bankası
  • İş Bankası
  • Vakıflar Bankası
  • Vakıf Katılım Bankası
  • Yapı Kredi Bankası
  • Ziraat Katılım Bankası
  • PTT
  • Türkiye Emlak Katılım Bankası

Trafik Cezalarında Ceza İndirimi Var Mıdır?

Cezanın bitimiyle birlikte kişi cezayı 15 gün içinde öderse; Bu durumda, bir sözleşme ücreti kullanmak mümkündür

Trafik Cezası İndirimi Ne Kadardır?

Belirtilen süre içinde önceden trafik cezası ödeyen sürücüler para cezasında% 25 indirim alacak. Ceza kesildikten sonra 15 gün içinde ödemesini yapmayanlar bu indirimden yararlanamayacak.

Trafik Cezasını Geç Ödeyenlere Ne Olur?

Trafik Cezalarını erken ödeyenlere indirim uygulandığı gibi geç ödeyenler için gecikme artmaktadır. Son ödeme tarihinden sonra ceza ödeyenlerden ceza tutarının% 5'i oranında gecikme cezası alınır.

2020 Yılının Trafik Cezaları Ne Kadardır?

Trafik cezaları da 2020'de% 22,58 arttı. Yeni oluşturulan zam ile en düşük ceza 104 TL'ye çıkarıldı. 104 TL ceza ise; Araç, taşıma limitinin üzerinde yolcu taşıyorsa bu para cezasıdır. Trafik için en yüksek bilet; 32.719 TL'dir. Bu, çalışma koşullarına uymadan aracını üç kez muayene edenlere verilen bir cezadır.

Ehliyetsiz araç kullananlara 2.473 TL para cezası veriliyor. Araç kullanırken cep telefonunu kullanan sürücülerin 288 TL yol cezası ödemeleri gerekmektedir. Yayalara öncelik vermeyenler arasında; 598 TL gereklidir. Drift / spin yapanlar için ceza miktarı; 6.141 TL. Alkol etkisi altında araç kullanan kişiler 1.228 TL para cezasına tabidir. Eşleşen site kullanıcılarından talep edilen miktar; 6.141 TL. Bir uyarıcı alıp egzersize gidenler arasında; 6.333 TL para cezası gereklidir. Sigorta şirketleri yükümlülüklerini yerine getirmiyorsa; 9.344 TL para cezası ödemek zorundalar. Yetkisi olmamasına rağmen plaka basanlar için cezalar; 12 258 TL. Yetkili satıcıların araç tescil prosedürlerine aykırı hareket ettiği durumlarda; 20.918 TL ödemek zorundalar.

 

 

 



Son Güncelleme: 31.10.2020 18:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trafik CezasıEgmE-devlet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü
Uludağ ve Kartalkaya'da yılın ilk karı görüldü
SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?
SGK prim iadesi nasıl hesaplanır?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresini sağanak için uyardı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul ve çevresini sağanak için uyardı!
29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı!
29 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı!
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincileri belli oldu!
33. Best Model Türkiye Yarışması'nın birincileri belli oldu!
Trafikte içki kadehiyle sürücülere 'şerefe' yapan şahsa ceza yağdı
Trafikte içki kadehiyle sürücülere 'şerefe' yapan şahsa ceza yağdı

Popüler Haberler

Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yaşı ve oynadığı diziler
Boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır? 2020 Boşanma Dilekçesi ücreti
Gönül Dağı Veysel kimdir? Semih Ertürk biyografisi
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu yer aldığı dizi ve film yapımları
E Tebligat Sistemi Nedir? Nasıl Kullanılır?
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu kimdir? Ekinsu Kansu kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli yaşı kaç?
Çatı Katı Aşk Şirin karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Selin Şekerci kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı İlk Aşk Işıl kimdir? Sude Zülal Güler hakkında bilgiler
Hepatit B nasıl bir hastalıktır? Hepatit B belirtileri ve çeşitleri nelerdir, nasıl bulaşır?
EFT ve havale nedir? Eft nasıl yapılır? Havale nasıl yapılır?
Açık Lise 3.Dönem Sınav Tarihleri Belli Oldu! AÖL 3. Dönem Sınav Giriş Tarihi
Her Yerde Sen Alara kimdir? Gerçek adı nedir? Elif Su Sapan rol aldığı yapımlar
Çin korona virüsün salgınında son durum! 1300 kişi hayatını kaybetti, karantina süresi değişti
Güncel fay hattı sorgulama, evimin altından fay hattı geçiyor mu? AFAD deprem haritası ve fay hattı sorgulama
Faturalı hatta kredi başvurusu nasıl yapılır? 2020 faturalı hat kredi nasıl alınır?
Evimin altından fay hattı geçiyor mu? MTA fay hattı sorgulama yerbilimleri.mta.gov.tr
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Youtuber fenomenleri ve kanal sahipleri aylık ne kadar para kazanıyor?
Arka Sokaklar Rıza Baba ölecek mi, diziden ayrılacak mı?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.