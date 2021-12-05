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Trafik Cezası Sorgulamaları Nasıl Yapılır?

Günümüzde araç kullanan sayısı büyük bir hız kazandı. 2021 senesi için yapılan trafik cezaları (Plakadan EDS, Radar ve Hız Cezası) nasıl öğrenilir? Hangi yerlere başvurulur? Konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

05 Aralık 2021 Pazar 22:54
Trafik Cezası Sorgulamaları Nasıl Yapılır?
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Araç sayısını fazlalaşmasıyla paralel olarak güvenlik önlemleri de yükseliyor. Araç ve sürücülerin yolculuk sırasında emniyetini sağlamak amacıyla radar sistemleri, araçların plakalarından tesbit ediliyor. 

İnsanların trafiğe çıkma oranlarının artmasıyla birlikte bu durum araç kullanan kişilerin trafikte daha dikkatsiz davranmaları ve trafik kurallarına uymamaları gibi nedenlerden dolayı birçok kazaya sebebiyet veriyor. Böylelikle ölüm oranları da artıyor. Tüm bunların önüne geçilebilmesi için radar kontrol sistemleri geliştirilmiştir. Plakadan EDS, radar ve hız cezası sorgulama yöntemleri ile denetlenmesi sonucunda sürücülerde her geçen gün hız limiti aşılıyor. Bu sistemler sayesinde artan hız limitlerini azalıyor ve sürücülerin trafikte daha güvenli yol almaları sağlanıyor.

Ceza Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılır?

Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle birlikte elektronik ortamda denetim yapılıyor ve hemen radar aşım tesbiti belirleniyor. Elektronik denetim araçların plakaları üzerinden denetlenen EDS cezaları ile hız aşımının ne kadar olduğu e-devlet üzerinden görülüyor. Ayrıca sürücüler plaka numaraları ile yaptığı sorgulamada aldıkları EDS cezalarından ziyade varsa üzerine kayıtlı diğer aldıkları cezaları da görebiliyorlar. 

EDS cezası sorgulama işlemi şöyle yapılır: 

İntenetten turkiye.gov.tr gelin ve sayfayı açın. Açılan sayfada sorgu ekranına tıklayın.

Yazma kısmına “Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama” yazarak ara butonuna basın. Kimlik doğrulama işlemini gerçekleştirdikten sonra e-devlet'e yönlendirilirsiniz. 

T.C. Kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yapın. 

Araç Plakasına Yazılan radar cezası Sorgulama ekranı karşınıza olacaktır. Buraya tıklayarak plakanıza yazılmış cezaları görebilirsiniz. 

Plakalar için kesilen cezalar ise şu şekilde sıralanıyor:
  • Ortalama sınırı aştığı tespit edilen sürücülere, 235 TL ile başlayan cezalar yazılmaktadır.
  • Tramvay yoluna girdiği tespit edilen sürücülere, 108 TL ceza yazılmaktadır.
  • Emniyet şeridini ihlal ettiği tespit edilen sürücülere, 235 TL ceza yazılmaktadır.
  • Dönüş yasağına uymadığı tespit edilen sürücülere, 108 TL ceza yazılmaktadır.
Plakadan radar cezasını öğrenmek isteyenler için:

Sürücülerin trafikte hız sınırını aştıklarında araç plakaları üzerinden hız tesbiti yapılıyor ve gereken ceza kesiliyor. Hız aşımı ceza sorgulama işlemi e-devlet üzerinden, Emniyet Genel Müdürlüğü web sitesi tarafından ve Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesi vasıtasıyla öğrenilebiliniyor. 

E-devlet yoluyla plakadan radar cezası sorgulama için:

İntenet üzerinden e-devlet sistemine giriş yapın. 

Kimlik doğrulama işlemi için T.C. Kimlik numaranızı ve şifrenizi doğru bir şekilde girin. 

Açılmış olan yeni sayfada arama butonuna "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama (Gerçek Kişi)" yazarak arama tuşuna basın. 

Karşınıza gelen ekranda plakanıza kayıtlı olan radar cezanızı görebilirsiniz. 

Radar Cezaları İçin Ne Kadar Para Kesiliyor?

Otobanda hız sınırı 80 km/s radar sınırında olan yol üzerinde hız aşımı ceza ücretleri:

88 km/s ve 104 km/s arası radar sınırının aşılmasıyla: 314,00 TL ceza ücreti ödenir.

104 km/s ve 120 km/s arası radar sınırının aşılmasıyla: 652,00 TL ceza ücreti ödenir.

120 km/s ve üzeri radar sınırının aşılmasıyla:1339,00 TL ceza ücreti ödenir.

Otobanda hız sınırı 90 km/s radar sınırında olan yol üzerinde hız aşımı ceza ücretleri:

99 km/s ve 117 km/s arası radar sınırının aşılmasıyla: 314,00 TL ceza ücreti ödenir.

117 km/s ve 135 km/s arası radar sınırının aşılmasıyla: 652,00 TL ceza ücreti ödenir.

135 km/s ve üzeri radar sınırının aşılmasıyla: 1339,00 TL ceza ücreti ödenir.

Otobanda hız sınırı 110 km/s radar sınırında olan yol üzerinde hız aşımı ceza ücretleri:

121 km/s ve 143 km/s arası radar sınırının aşılmasıyla: 314 TL ceza ücreti ödenir.

143 km/s ve 165 km/s arası radar sınırının aşılmasıyla: 652,00 TL ceza ücreti ödenir.

165 km/s ve üzeri radar sınırının aşılmasıyla: 1339,00 TL ceza ücreti ödenir.

Otobanda hız sınırı 120 km/s radar sınırında olan yol üzerinde hız aşımı ceza ücretleri:

132 km/s ve 156 km/s arası radar sınırının aşılmasıyla: 314 TL ceza ücreti ödenir.

156 km/s ve 180 km/s arası radar sınırının aşılmasıyla: 652,00 TL ceza ücreti ödenir.

180 km/s ve üzeri radar sınırının aşılmasıyla: 1339,00 TL ceza ücreti ödenir.

Şehir içinde hız sınırı 50 km/s radar sınırında olan yol üzerinde hız aşımı ceza ücretleri:

55 km/s ve 65 km/s arası radar sınırının aşılmasıyla: 314 TL ceza ücreti ödenir.

65 km/s ve 75 km/s arası radar sınırının aşılmasıyla: 652,00 TL ceza ücreti ödenir.

75 km/s ve üzeri radar sınırının aşılmasıyla: 1339,00 TL ceza ücreti ödenir.

Trafik Cezaları 

Trafikte hız sınırını aşılmasıya birlikte gelen trafik cezaları ödemesi için kişiler vergi dairesine giderek işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca PTT şubelerinden, anlaşmaya bağlı bankalardan ve mobil bankacılık uygulamaları sayesinde kayıtlı cezalarını ödeyebiliyorlar. Ödeme için anlaşmalı bankalar: Ziraat Bankası, Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi Bankası'dır. 

Kişinin adına kesilen cezada 15 gün içerisinde ödeme yapılırsa %25 oranında indirimli ödeme hakkı kazanıyor. Eğer kesilen ceza size ait değilse kişi, itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durumda Trafik Cezası İtiraz Dilekçesi yazılır. 

 

 

 

 

 


Son Güncelleme: 05.12.2021 22:54
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2021 Trafik Cezaları SorgulamaEDS SorgulamaRadar Cezası Sorgulama
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