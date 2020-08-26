Trafik kurallarına aykırı hareket eden sürücülere yazılan cezalar hakkında yeni bir uygulama geldi. Ceza yiyen sürücüler bu cezaları ödemelerinde erken davranırlarsa, büyük bir ceza indirimiyle karşı karşıya kalacaklar.

Trafik cezası erken ödeme indirimi nedir, ne kadardır?

Trafikte sıkıntı çıkaran ve kurallara uymayan kişilere kesilen trafik cezaları hakkında yapılan düzenleme ile birlikte cezasını erken ödeyen sürücülere ödeme kolaylığı sağlanacak. Cezaların belli bir gün içerisinde ödenmesi halinde sağlanacak cezai indirim ile sürücülere ceza ödemede yardımcı olunacak. 15 gün olarak belirlenen erken ödeme tarihi, bir cezanın teslim edildikten sonraki ilk 15 günü boyunca geçerli olacak. Sürücü eğer cezasını bu 15 gün içerisinde ödemek isterse, cezasının %25’ini ödeyerek bu cezadan kurtulmuş olacak. Kişi eğer bu 15 gün geçtikten sonra cezasını öderse herhangi bir indirimden yararlanamayacak. Yeni düzenlemeye göre 1000 TL trafik cezası bulunan bir kişi, cezayı erken ödemek istediğinde 250 TL indirim ile cezasını ödeyebilecek.

Trafik cezalarında af var mıdır?

Trafikte yazılan cezalara dair herhangi bir af yapılmamaktadır. Geli İradesi Başkanlığı tarafından belirlenen aflar trafik cezalarını kapsamamaktadır.

Trafik cezası nasıl ödenir? Trafik cezası ödemesi nereye yapılır?

Trafik cezasını ödemek isteyenler intenet üzerinden online bir şekilde cezalarını ödeme hakkına sahiptir. Dijital ortamdan cezalarını ödemek isteyenler Gelir İradesinin resmi intenet sayfasından bu ödemeleri yapabilirler. Ayrıca ceza ödemeleri gerçekleştirmek isteyenler PTT şubelerinden, vergi dairelerinden ve banka şubelerinden T.C. kimlik numaraları ile ödeme işlemi gerçekleştirebilirler.

Trafik cezalarına nasıl itiraz edilir?

Tutanak fotokopisi,

Dava dilekçesi, Kimlik,

Ruhsat ve ehliyet fotokopisi

En çok kesilen trafik cezalarının erken ödeme indirimli halleri

Trafik cezalarına itiraz etmek isteyen sürücüler, ceza geldikten sonraki 15 günde Sulh Ceza Mahkemesine gerekli belgeler ile birlikte dilekçe ile başvurup cezaya itiraz etme hakkında sahiptir. İtiraz için mahkeme tarafından istenen belgeler şu şekildedir:

CEZA TÜRÜ NORMAL ÖDEME - ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ

1. İlk kez alkollü araç kullanırken yakalanmak 1,228 TL 921 TL

2. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalanmak 1,539 TL 1,154 TL

3. Emniyet şeridini ihlal etme cezası 1,228 TL 921,20 TL

4. %10-30 oranda hız sınırı aşımı cezası 288 TL 176 TL

5. Ehliyetsiz araç kullanma cezası 2,473 TL 1,855 TL