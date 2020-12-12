Trafiği rahatlatan Manisa Akhisar çevre yolu hizmete açıldı

İzmir İstanbul arasındaki otoyolun üzerinde bulunan ve bazı zamanlarda şehir içi trafiğiyle birlikte uzun kuyrukların oluştuğu Akhisar'da yapımı süren çevre yolu tamamlandı ve Akhisar'ın çevresinden geçen yaklaşık 13 km'lik çevre yolu hizmete bugün açıldı.

SON NEFESİMİZE KADAR HİZMET EDECEĞİZ

28 BİN KİLOMETRE BÖLÜNMÜŞ YOL

Yolun açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da video konferans yoluyla katıldı.Erdoğan konuşmasında, ülkeye eser bırakmak için gece gündüz demeden çalıştıklarını, son nefeslerine kadarda ülkemize ve milletimize hizmet edeceklerini belirtti.

Manisa- Akhisar çevreyolunun açılışında konuşan bir diğer isim ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ulaşımda yapılan yolların üretimi,ticarei ve istihdamı canlandırdığını,2003 yılında sadece 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol olduğunu ancak bugün bu ağın 28 bin kilometreye çıkardıklarını söyledi. Bakan Karaismailoğlu,trafik güvenliğini arttırdıklarını ve buna bağlı olarak da kazalardaki ölüm oranlarının düştüğünü vurguladı.Seyahat konforu sağladıklarının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, yollarda ki ortamala hızı 40 km'den 88 kilometreye çıkardıklarını vurguladı.