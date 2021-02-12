Trabzon'daki fırtına çatıyı uçurdu: 2 araç hasar gördü!

Trabzon’da Fırtına Çatıyı Uçurdu: 2 Araç Hasar Gördü!

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde etkisini gösteren fırtınada bir binanın çatısı uçarak, park halinde duran 2 otomobilin üzerine düşerek hasar verdi.

Ortahisar ilçesi İnönü Mahallesi İlkadım Sokak'ta bulunan Adel Apartmanı'nın çatısının bir kısmı, akşam saatlerinde kuvvetli rüzgarın etkisiyle uçtu. Çatının parçaları, sokaktaki park halinde duran 2 aracın üzerine düştü. Araçlarda hasara neden olan çatı parçalarının diğer araçlara zarar vermemesi için haber verilen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerince önlem alındı. Çatıda olay yerine gelen ekipler tarafından güçlendirme çalışması yapıldı.

İşte olaya ait görüntüler;