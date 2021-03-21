Trabzon’da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Trabzon’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Ortahisar İlçesi Ziganoy-Tahtalı mevkiinde Haydar Söz adlı kişinin sürücüsü olduğu bir araç karlı ve buzlu olan yolda kontrolden çıkarak bir anda yamaçtan aşağıya yuvarlandı. Yaşanan kazada araç sürücüsü Haydar Söz olay yerinde hayatını kaybetti.

Öte yandan araçta bulunan kardeşi İsmail Söz ve Temel Yılmaz ise yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldılar.

Kazada hayatını kaybeden Haydar Söz'ün cansız bedeni ise yapılan savcılık incelemsi sonrasında morga kaldırılırken yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.