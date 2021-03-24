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Trabzon'da suya düşen genç kızı suya korkusuzca atlayan bekçi kurtardı!

Trabzon Sürmene'de iskelede olduğu sırada birden dengesini kaybeden ve denize düşen 15 yaşındaki genç kız, arkasından korkusuzca suya atlayan bekçi Hasan Kulaç tarafından kurtarıldı.

24 Mart 2021 Çarşamba 17:44
Trabzon'da suya düşen genç kızı suya korkusuzca atlayan bekçi kurtardı!
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulunan iskelede duran 15 yaşındaki S.Ş. isimli genç kız, bir anda dengesini kaybetti ve buz gibi suya düştü. Genç kızın suya düştüğünü gören devriye görevindeki bekçi Hasan Kulaç ise üzerindeki bekçi kıyafetlerini çıkararak genç kızın arkasında denize atladı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çarşı Mahallesinde bulunan Sürmene İskelesi'nde meydana geldi. İskelede duran S.Ş., isimli genç kızın dengesini kaybedip suya düştüğünü gören bekçi Hasan Kulaç, devriye görevini bırakıp hemen üzerindekileri çıkardı ve genç kızın arkasında suya atladı.

Buz gibi suyun içinden genç kızı kurtaran ve kıyıya çıkartan bekçinin yardımına ise çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. Kayalıklardan sahile çıkartılan genç kız büyük şok yaşarken olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı. 

Dev dalgaların olmasına aldırmadan suya atlayarak, S.Ş.'yi kurtaran bekçi Hasan Kulaç'a ise çevredeki vatandaşlar teşekkür ettiler.



Son Güncelleme: 24.03.2021 17:44
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonSürmeneGenç KızBekçi
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