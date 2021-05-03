Trabzon'da kumar oynayanların yöntemi pes dedirtti

Trabzon’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerine gelen bir ihbar ile Ortahisar’da bulunan bir fırında kumar oynandığı bilgisi edinildi.

İhbar edilen fırına baskın düzenleyen ekipler ekmek yapmak için hamur açılan bölüme kumar oynamak için masa kurulduğunu ve kumar oynandığını fark ettiler. Kumar oynamak için seçilen yöntem pes artık dedirtirken baskında kumar oynayan kişilerin kimlikleri polis tarafından toplandı. Kişilere toplamda 18 bin 900 TL para cezası kesildi.

Öte yandan kumarhaneye dönüştürülen fırın mühürlenerek kapatıldı

