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Trabzon'da kumar oynayan 18 kişiye 78 bin 750 lira ceza

Koronavirüs denetimlerinin hız kesmeden devam ettiği Trabzon'da yapılan baskınlarda apart olarak kullanılan bir evde kumar oynayan 8 kişiye 78 bin 750 lira ceza kesildi.

26 Aralık 2020 Cumartesi 20:42
Trabzon'da kumar oynayan 18 kişiye 78 bin 750 lira ceza
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Koronavirüs hastalığının yayılmasının önüne geçilmek için getirlen yeni tedbir ve kısıtlamaların denetimlerine tüm illerimizde hız kesmeden devam ediliyor.

Vaka sayılarının rekor düzelde yükseldiği ve getirilen yeni kısıtlamalar sonunda yüzde 40'lara varan düşüşlerinde yaşandığı Trabzon'da merkezde ve kırsalda denetim faaliyetleri ekipler tarafından hız kesmeden devam ediyor.

Trabzon'da Jandarma Kotumanlığına gelen bir ihbarda ortahisar ilçesinde normalde apart olarak kullanılan bir binada kumar oynatıldığı ihbarı yapıldı. İhbarı değerlendiren ekipler evi tespit etti ve harekete geçti.

Operasyon kapsamında evi basan ekipler evde 18 kişiyi kumar oynarken suç üstü yakaladı.Yakalan kişilere kumar oynamak suçu ve sosyal mesafe ihlalinden 78 bin 750 idari para cezası kesildi.

Apartın sahibi kişi hakkında ise yazılan idari para cezalarının yanında  'kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

 

Arama sırasında kişilerin üzerinde ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirilen bir kişi hakkında da ilgili kanuna muhalefetten işlem yapıldı.



Son Güncelleme: 26.12.2020 20:42
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonKoronavirüs Vaka Sayıları
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