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Trabzon'da karı koca evlerinde ölü olarak bulundu!

Trabzon Çaykara’da aynı hastane içerisinde görev yapan özel güvenlik görevlisi Kamil İkinci ile hemşire eşi Zeynep İkinci, evlerinde silah ile vurulmuş halde ölü olarak bulundu.

12 Şubat 2021 Cuma 21:50
Trabzon'da karı koca evlerinde ölü olarak bulundu!
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Çaykara'da, Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde özel güvenlik olarak görev yapan Kamil İkinci ile aynı hastane içerisinde hemşirelik yapan eşi Zeynep İkinci mesaide olmadıkları anlaşılınca iş arkadaşları meraklanarak telefon ile aradı. İkili telefonlarına cevap vermeyince aileleri ile iletişim kuruldu.

İkinci çiftçinin akrabaları ikilinin yaşadıkları eve gelerek zile bastı. Kapının açılmaması sonrasında polise ihbar edildi. İhbarın ardından adrese polis ve 11 ambulans ekipleri gönderildi. Çilingir yardımı ile girilen evin içerisinde Kamil ve Zeynep İkinci, kanlar içinde yerde serili bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller kapsamında, silahla vurulduğu belirlenen İkinci çiftinin yaşamını yitirdikleri anlaşıldı.

Yapılan inceleme sonrasında İkinci çiftinin cansız bedenleri, otopsi yapılması için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

​Kamil İkinci'nin, tabanca ile 10 aylık eşini öldürmesi sonrasında intihar ettiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.

 

 



Son Güncelleme: 12.02.2021 21:50
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonPolisHemşireGüvenlikZeynepKamilİkinci
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