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Trabzon’da kalede fotoğraf çekilmek isterken surlardan düştü

Sürmene' de fotoğraf çektirmek için kaleye çıkan 17 yaşındaki genç dengesini kaybederek düştü. Arama kurtarma ekiplerinin yardımıyla düştüğü yerden çıkarılan genç, hastaneye kaldırıldı

01 Haziran 2021 Salı 19:23
Trabzon’da kalede fotoğraf çekilmek isterken surlardan düştü
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İstanbul’dan memleketi Trabzon’un Sürmene ilçesine gelen 17 yaşındaki Recep Aydın adlı genç çocuk , Ortamahalle’de bulunan kaleye çıktı. Çıktığı kale surlarında fotoğraf çekme isterken biranda dengesini kaybeden genç çocuk surlardan aşağıya yere düştü.

Tarihi surlardan düşerek ağır bir şekilde yaralanan genç için bölgeye Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler ortak bir şekilde çalışmalara başladılar.

GENÇ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Bölgeye gelen ekipler genç çocuğa ulaşmak için ormanlık ve yamaç arazide arama bulma çalışmaları başlattılar. Çalışma başlatan ekipler gence ulaştıktan sonra, çevredeki vatandaşların da yardımıyla sedyeye koydu.

SAPLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, Aydın’ın ayağında kırık olduğu belirlendi. Sedye ile ambulansa taşınan Aydın, hemen hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgilere göre gencin sağlık durumu iyiye gidiyor.


Son Güncelleme: 01.06.2021 19:23
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonKaza
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