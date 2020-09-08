Trabzon'da kahreden ölüm! Yere düşürdüğü silahtan çıkan kurşun ablasının canına mal oldu

Üzücü olay dün Trabzon maçka'ya bağlı bir yaylada meydana geldi.

Koyunlarını otlatmak için yaylada ailesiyle birlikte yaşanayan Hakan O. akşam saatlerinde sürünün başında bekleyen köpeğin havladığını duydu.

Koyun sürüsüne kurt saldırdığını düşünen Hakan O. hemen eve koşup av tüfeğini aldı ve hızlıca evin içinden çıkmaya çalıştı.

Bu sırada talihsiz kaza yaşandı ve Hakan O'nun ayağı yere takılıp düştü ve av tüfeği ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar o sırada evin içinde bulunan 37 yaşındaki abla Nurdane Kandemir’in vücuduna isabet etti.

Yaralanan Kandemir ailesi tarafından acil olarak araç ile hastaneye kaldırıldı.

Hastane'de doktorların gösterdiği tüm çabalara rağmen talihsiz kadın hayatını kaybetti. Av tüfeğinden çıkan saçmaların Kandemir'in atardamarına isabet ettiği öğrenildi.

Öte yandan göz altına alınan Hakan O. adliyeye sevk edildi ve mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Dört çocuğu bulunan Nurdane Kandemir'in cansız bedeni toprağa verildi.