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Trabzon'da içinde 3 kişinin bulunduğu araç dereye uçtu! Derede can pazarı yaşandı

Trabzon Araklı ilçesi sınırları içinde, 3 kişinin bulunduğu özel otomobil seyir halindeyken, kontrolünü kaybedip dereye uçtu. ARaç içinde ki 3 kişi çevredekilerin yardımlarıyla sudan çıkarıldı.

26 Mart 2021 Cuma 00:05
Trabzon'da içinde 3 kişinin bulunduğu araç dereye uçtu! Derede can pazarı yaşandı
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Can pazarının yaşandığı trafik kazaTrabzon Araklı ilçesi sınırları içerisinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre içerisinde 3 kişinin özel otomobil Trabzon Araklı'da yolda seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan dereye uçtu. Otomobilin dereye uçtuğunu gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu. Yağış sebebiyle debisi yüksek olan derede, gençler vatandaşların kendilerine attığı ipi tek tek bellerine bağlayarak dışarıya çekildi.

Dere içinden çıkarılan üç genç olay yerinde hazır bekletilen 112 sağlık personeli tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatılırken, 3 gencin Ağrı Patnos'tan yola çıktıkları öğrenildi.



Son Güncelleme: 26.03.2021 00:05
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonKazaAraklı
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