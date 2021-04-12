Trabzon’da gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı

Trabzon’da meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Arsin İlçesi’nde gitmekte olan bir otomobil seyir halinde olan hafif ticari araca arkadan çarptı. Gerçekleşen kazada çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı. Olayı gören yoldan geçen araçlar hemen olayı polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerini kazada yaralana n 3 kişinin tedavisini olay yerinde gerçekleştirirken yaralılar tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında tek şerit kapatılarak trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sürdürülürken olay ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

