İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Son Dakika
Kocaeli'nde kış geri geldi!
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda yeni bir virüs tespit edildi!
Son Dakika
Koronavirüsün yayılmasına neden olan yarasalarda...
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl sonu TÜFE rakamları güncellendi!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın beklenti anketinde yıl...
100 kişiyi eve toplayan Enes Batur'a polis baskını!
100 kişiyi eve toplayan Enes...

Trabzon’da gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı

Trabzon’un Arsin ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

12 Nisan 2021 Pazartesi 22:45
Trabzon’da gerçekleşen kazada 3 kişi yaralandı
Takip Et:

Trabzon’da meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre Arsin İlçesi’nde gitmekte olan bir otomobil seyir halinde olan hafif ticari araca arkadan çarptı. Gerçekleşen kazada çarpmanın etkisiyle otomobil refüje çıktı. Olayı gören yoldan geçen araçlar hemen olayı polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekiplerini kazada yaralana n 3 kişinin tedavisini olay yerinde gerçekleştirirken yaralılar tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında tek şerit kapatılarak trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sürdürülürken olay ile ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. 




Son Güncelleme: 12.04.2021 22:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KazaTrabzon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazanda yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler
Ramazanda yapılacak ibadetler, çekilecek tesbihler ve zikirler
Ramazan bayramı yardımları ve başvuru şartları
Ramazan bayramı yardımları ve başvuru şartları
Emzirmek orucu bozar mı?
Emzirmek orucu bozar mı?
2021 Kanalların Ramazan programlarında hangi hocalar var? Kanalların mukabele saatleri
2021 Kanalların Ramazan programlarında hangi hocalar var? Kanalların mukabele saatleri
Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi?
Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi?
Peygamber Efendimizin sahur duası nedir?
Peygamber Efendimizin sahur duası nedir?

Popüler Haberler

Çukur 124. bölüm full tek parça izle! Çukur 12 Nisan Pazartesi son bölüm
Altın ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 Salı Güncel altın fiyatları 13 Nisan 2021 Salı – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 13 Nisan 2021 Salı güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim indirimli ürünler kataloğu 13 Nisan 2021 Salı indirim fırsatları
Güncel gümüş fiyatları 13 Nisan 2021 Salı – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Evde bakım maaşı Nisan 2021 ödenmeye başladı mı? 13 Nisan 2021 Salı evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Nisan 2021 Salı Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 13 Nisan 2021 Salı
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 13 Nisan 2021 Salı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 13 Nisan 2021 Salı
Maraşlı dizisi Firuzan kimdir? Rojda Demirer hakkında bilgiler
22 Nisan Perşembe tatil mi? 23 Nisan resmi tatil ne zaman başlıyor?
İŞKUR MEK kursları başvuru ve ödeme şartları
Hayvan genetik kaynaklarının korunması devlet yardımları 2021
Kefaret dizisi Elif karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Whatsapp profil resmi bellek yetersiz sorunu nasıl çözülür?
Peygamber Efendimiz sahurda ne yerdi?
TRT Spor canlı yayın akışı 13 Nisan 2021 Salı TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve diğer programlar
Kanal 7'de 13 Nisan 2021 Salı tarihinde ne var? Kanal 7 13 Nisan 2021 Salı günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Emzirmek orucu bozar mı?
13 Nisan 2021 Salı TV8 yayın akışı: Dizi, film ve programları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.