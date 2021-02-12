İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...
Denizli'de kent müzesi kuruluyor
Denizli'de kent müzesi kuruluyor

Trabzon'da genç çiftin sır ölümü! Silahla vurulmuş halde bulundular

Trabzon Çaykara ilçesinde hastanede görevli Zeynep ikinci ve güvenlik görevlisi eşi Kamil İkinci kendi evlerinde silahla vurulmuş halde bulundu. Polis intihar üzerinde duruyor

12 Şubat 2021 Cuma 18:17
Trabzon'da genç çiftin sır ölümü! Silahla vurulmuş halde bulundular
Takip Et:

Üzücü olay bugün Trabzon Çaykara ilçesinde yaşandı.

İlçedeki hastanede hemşire olarak görevli Zeynep İkinci ve aynı hastanede güvenlik olarak çalışan eşi Kamil İkinci'den bugün ses çıkmayında arkadaşları genç çifti telefon ile aradı. İkinci çiftinin telefonları açmamasından şüphelenen arkadaşları durumu çiftin ailelerine bildirdi.

Çiftin yakınları Kamil ve Zeynep İkinci'nin evine gelerek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Olaydan iyice şüphe duyan yakınları durumu polise ve 112 sağlık personeline ihbar etti.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULDULAR

Eve gelen ekipleri kapıyı çilingirciye açtırarak içeriye girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı. İkinci çifti silahla vurulmuş halde bulundu. Hemen inceleme yapan 112 personeli çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan olay yeri incelemesinden sonra Kamil ve Zeynep İkinci çiftinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

​Kamil İkinci’nin tabancayla 10 aylık eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 12.02.2021 18:17
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TrabzonÇAYKARAGENÇ ÇİFT İNTİHAR ETTİ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gaziantep'te özel halk otobüsü taksiye çarpıp, büfeye daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı var
Gaziantep'te özel halk otobüsü taksiye çarpıp, büfeye daldı! 1 ölü çok sayıda yaralı var
Ümraniye'de alev alev yanan çatıda can pazarı yaşandı
Ümraniye'de alev alev yanan çatıda can pazarı yaşandı
Meteoroloji Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde yaşanması muhtemel zirai don için uyarıda bulundu!
Meteoroloji Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik illerinde yaşanması muhtemel zirai don için uyarıda bulundu!
Sakarya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü!
Sakarya'da seyir halindeyken alev alan kamyonet küle döndü!
Trabzon'daki fırtına çatıyı uçurdu: 2 araç hasar gördü!
Trabzon'daki fırtına çatıyı uçurdu: 2 araç hasar gördü!
70 köpek dağlık alanda ölüme terk edildi!
70 köpek dağlık alanda ölüme terk edildi!

Popüler Haberler

Kuzey Yıldızı Bahar karakteri kimdir? Melis Sabah kimdir, nereli, kaç yaşında?
Gönül Dağı Keriman kimdir? Çiğdem Aygün biyografisi
Gönül Dağı dizisi Asuman kimdir? Hazal Çağlar kimdir, nereli yaşı kaç?
hidrokarbon nedir, ne işe yarar? Hidrokarbon nerelerde kullanılır?
Ptt kargo evrak kaç günde gider? 2021 Ptt kargo en fazla kaç günde gelir?
Fox Tv Sen Çal Kapımı devam edecek mi, yeni sezonda bitecek mi?
Cevizli baklava nasıl yapılır? 2021 Evde nefis cevizli baklava yapılış tarifi
Yemin dizisi Feride kimdir? Cansu Tuman'ın hayatı!
Tamamlayıcı emeklilik ne zaman olacak? Tamamlayıcı emeklilik ne demektir?
Bugün hangi maç, hangi kanalda yayınlanıyor? 13 Şubat 2021 Cumartesi hangi takım maçları var?
Göztepe Stadı ne zaman açılacak? Yapımı devam ediyor mu?
Show Tv Asumanla Sevgili Dünürüm neden yok, neden yayınlanmadı? Asumanla Sevgili dünürüm yayından mı kaldırıld, bitti mi?
Arka Sokaklar Servan kimdir? Serhat Midyat kimdir?
Mohamed Elneny kimdir? Beşiktaş yeni transferi bitirdi! Mohamed Elneny mevkisi ve kariyeri
Netflix'ten Yarına Tek Bilet yerli filminde hangi oyuncular var? Netflix Yarına Tek Bilet konusu ve oyuncuları
Koronavirüs test ücreti devlette ve özelde ne kadar?
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Green card başvurusu ne zaman sona eriyor? Green card başvurusu için pasaport gerekli mi?
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Memur ve emekli maaşları ne zaman hesaba geçer? 2021 Memur maaşları ne zaman saat kaçta yatıyor?
Ptt cumartesi kargo gönderiyor mu, kargo getiriyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.