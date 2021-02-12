Trabzon'da genç çiftin sır ölümü! Silahla vurulmuş halde bulundular

Üzücü olay bugün Trabzon Çaykara ilçesinde yaşandı.

İlçedeki hastanede hemşire olarak görevli Zeynep İkinci ve aynı hastanede güvenlik olarak çalışan eşi Kamil İkinci'den bugün ses çıkmayında arkadaşları genç çifti telefon ile aradı. İkinci çiftinin telefonları açmamasından şüphelenen arkadaşları durumu çiftin ailelerine bildirdi.

Çiftin yakınları Kamil ve Zeynep İkinci'nin evine gelerek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Olaydan iyice şüphe duyan yakınları durumu polise ve 112 sağlık personeline ihbar etti.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULDULAR

Eve gelen ekipleri kapıyı çilingirciye açtırarak içeriye girdi ve korkunç manzara ile karşılaştı. İkinci çifti silahla vurulmuş halde bulundu. Hemen inceleme yapan 112 personeli çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Yapılan olay yeri incelemesinden sonra Kamil ve Zeynep İkinci çiftinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

​Kamil İkinci’nin tabancayla 10 aylık eşini öldürdükten sonra intihar ettiği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.