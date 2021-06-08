Trabzon'da feci kaza! 2 ölü, 4 yaralı

2 kişinin can verdiği, 4 kişinin yaralandığı zincirmele trafik kazası Trabzon'da meydana geldi.

Gelen bilgilere göre sürücünün ismi henüz bilinmeyen özel otomobil Trabzon sahil yolunda seyir halindeyken, yol kenarında park etmiş ve bekleyen sürücünün H.Ç olduğu otomobile çarptı. Kontrolden çıkan araç sonrada durakta yolcu indiren B.Y'nin idaresinde ki belediye otobüsüne arkasından çarptı.

2 kişi can verdi, 4 kişi yaralandı

Kazayı gören duraktaki yolcuların haber vermesiyle olay yerine kurtarma ekipleri ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza mahaline kısa süre içinde gelen ekipler otomobildeki 2 kişi ve otobüste bulunan yolculardan 4 kişinin yaralandığını belirledi. Yaralılar araçlardan çıkarıldıktan sonra yapılan ilk müdahale birlikte hastaneye kaldırıldı.

Ancak hastanedeki tüm çabalara rağmen araç içinde yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 4 yolcunun tedavisine ise devam ediliyor.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.