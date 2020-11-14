Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Bir kişinin can verdiği, 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Trabzon Ortahisar'da meydana geldi.
Bugün öğlen saatlerinde Trabzona bağlı merkez Ortahisar ilçesinde sahil yolunda akçaabat yönünde seyir halinde olan özel bir araç sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Sahil yolunda bir süre savrulan araç yoldaki refüje çıkarak durabildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan Trabzon sahil yolunda kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.
Son Güncelleme: 14.11.2020 16:21