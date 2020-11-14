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Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı

Trabzon Ortahisar'da sahil yolunda ilerleyen içinde 5 kişinin olduğu bir otomobil kontrolünü kaybederek refüje çıktı.Meydana gelen feci kazada 1 kişi can verirken 4 kişi yaralandı.

14 Kasım 2020 Cumartesi 16:21
Trabzon'da feci kaza! 1 ölü, 4 yaralı
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Bir kişinin can verdiği, 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Trabzon Ortahisar'da meydana geldi.

Bugün öğlen saatlerinde Trabzona bağlı merkez Ortahisar ilçesinde sahil yolunda akçaabat yönünde seyir halinde olan özel bir araç sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolden çıktı. Sahil yolunda bir süre savrulan araç yoldaki refüje çıkarak durabildi.


Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine 112 sağlık ekipleri, polis ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede araç içinde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiğini 4 kişinin ise çeşitli yerlerinden yaralandığını belirledi. Yaralan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırılırken ismi belirlenemeyen ve hayatını kaybeden kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı. 

Öte yandan Trabzon sahil yolunda kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluştu.



Son Güncelleme: 14.11.2020 16:21
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonTrafik KazasıSahil Yolu Kaza
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