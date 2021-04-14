İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

Trabzon'da depolanan kömürlerden çevreye yayılan toz, kentte paniğe neden oldu

Trabzon'da daha önceden çimento fabrikası olarak faaliyet gösteren yerin yıkımı sonrasında fabrikanın yer aldığı alanda kömür depolandı. Depolanan kömürlerden ise rüzgarın da etkisiyle etrafa tozlar yağmaya başladı. Havadan kömür tozu yağdığını gören vatandaşlar ise durumu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile belediyeye ilettiler.

14 Nisan 2021 Çarşamba 14:37
Trabzon'da depolanan kömürlerden çevreye yayılan toz, kentte paniğe neden oldu
Takip Et:

Trabzon merkeze bağlı Değirmendere Mahallesi'nde, 2019'da faaliyeti sonlandırılan çimento fabrikasını yıkılarak arazisi atıl duruma getirildi. Bir süre sonra araziye çimentoların üretiminde kullanılması için kömür depolanmaya başlandı. Depolanan kömürlerden rüzgarında etkisiyle tozlar uçmaya başladı ve çevrede bulunan tüm ev, iş yeri ve araçlar kömür tozlarıyla kaplandı.

Daha önce limanda bulunan fakat daha sonra atıl araziye alınarak depolanan kömürden etrafa yayılan tozların hava kirliğine neden olduğunu belirten esnaf ve bir şikayet dilekçesi hazırlayarak Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikayete gittiler.

Depolanan kömürlerin çevreye zarar verdiğini ve havayı kirlettiğini söyleyen bir sanayi esnafı liman tarafından kamyonla getirilen tozlu kömürlerin tozlarının ciğerlerine işlediğini ve hem esnaf hem de yaşayan halk olarak mağdur durumda olduklarını belirtti.

"BURUN VE AĞZIMIZDAN KÖMÜR TOZLAEI ÇIKIYOR"

Kömür tozlarını iş yerlerinin içine kadar girdiğini belirten bir sanayi sitesi çalışanı ise akşam eve gittiklerinde burun ve ağızlarından kömür tozu çıktığını ve sağlıklarının giderek tehlikeye düştüğünü söyleyerek tüm esnafların ve insanları sağlığı için bir an önce depolanmış kömürlerin bulunduğu yerden kaldırılmasını istediklerini ifade etti.

 



Son Güncelleme: 14.04.2021 14:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
TrabzonKömür DeposuKömür YağıyorKömür Tozu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Salavat nedir, nasıl getirilir?
Salavat nedir, nasıl getirilir?
Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi?
Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi?
Güncel kamu kurumları çalışma saatleri 2021
Güncel kamu kurumları çalışma saatleri 2021
Hamileler oruç tutabilir mi? Hamilelikte oruç tutulabilir mi?
Hamileler oruç tutabilir mi? Hamilelikte oruç tutulabilir mi?
65 Yaş üstü ve 18 yaş altına yeni getirilen yasaklar neler?
65 Yaş üstü ve 18 yaş altına yeni getirilen yasaklar neler?
Kamuda kurumları yeni mesai saatleri
Kamuda kurumları yeni mesai saatleri

Popüler Haberler

İşkur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeni programı ile işsizlere 9 ay asgari ücret ödemesi
Salavat nedir, nasıl getirilir?
​Yerli aşı da acil kullanım onayı olabilir mi? Yerli aşıda son durum ne?
Sokağa çıkma yasağında dışarı çıkma cezası ne kadar? Sokağa çıkma yasağına uymama cezası
Covid-19 test sonucu e-Nabız koronavirüs testi sonucu öğrenme sayfası!
Hanzade Ofluoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Hanzade'nin hastalığı nedir?
Kadınlar özel günlerinde oruç tutabilirler mi?
Star TV Kağıt Ev ne zaman başlayacak? Kağıt Ev dizisi başlangıç tarihi belli oldu
Acemi Anneler dizisi Ceren kimdir? Yağmur Öztürk'ün hayatı!
Asgari ücretle çalışana 686 TL ek ödeme geliyor!
65 Yaş yaşlılık maaşı nasıl alınır? 2021 Yaşlılık aylığı başvurularında aranan şartlar nelerdir?
Menajerimi Ara yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Çılgın sayısal loto 12 Nisan 2021 Pazartesi sonuç sorgulama ekranı 
Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
Kuzey Yıldızı Ekinsu Kansu karakteri kimdir? Ekinsu Kansu kimdir, nereli, kaç yaşında?
TJK 14 Nisan 2021 Çarşamba at yarışı sonuçları
Acemi Anneler dizisi Cenk kimdir? Ege Semih Erken rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Yaralı Kalbim oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Fox TV canlı yayın akışı 14 Nisan 2021 Çarşamba Fox TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Bugün kimin maçı var? TV 14 Nisan 2021 Çarşamba canlı maç yayın saatleri
Türkan Hanım'ın Konağı dizi oyuncusu Güliz kimdir? Seyhan Taşdemir hakkında bilgiler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.