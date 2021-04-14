Trabzon'da depolanan kömürlerden çevreye yayılan toz, kentte paniğe neden oldu

Trabzon merkeze bağlı Değirmendere Mahallesi'nde, 2019'da faaliyeti sonlandırılan çimento fabrikasını yıkılarak arazisi atıl duruma getirildi. Bir süre sonra araziye çimentoların üretiminde kullanılması için kömür depolanmaya başlandı. Depolanan kömürlerden rüzgarında etkisiyle tozlar uçmaya başladı ve çevrede bulunan tüm ev, iş yeri ve araçlar kömür tozlarıyla kaplandı.

Daha önce limanda bulunan fakat daha sonra atıl araziye alınarak depolanan kömürden etrafa yayılan tozların hava kirliğine neden olduğunu belirten esnaf ve bir şikayet dilekçesi hazırlayarak Büyükşehir Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikayete gittiler.

Depolanan kömürlerin çevreye zarar verdiğini ve havayı kirlettiğini söyleyen bir sanayi esnafı liman tarafından kamyonla getirilen tozlu kömürlerin tozlarının ciğerlerine işlediğini ve hem esnaf hem de yaşayan halk olarak mağdur durumda olduklarını belirtti.

"BURUN VE AĞZIMIZDAN KÖMÜR TOZLAEI ÇIKIYOR"

Kömür tozlarını iş yerlerinin içine kadar girdiğini belirten bir sanayi sitesi çalışanı ise akşam eve gittiklerinde burun ve ağızlarından kömür tozu çıktığını ve sağlıklarının giderek tehlikeye düştüğünü söyleyerek tüm esnafların ve insanları sağlığı için bir an önce depolanmış kömürlerin bulunduğu yerden kaldırılmasını istediklerini ifade etti.