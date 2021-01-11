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Trabzon'da 'Deli bal' yiyen iki kişi hastanelik oldu

Trabzon'un Sürmene ilçesinde halk arasında 'deli bal' olarak bilinen baldan yiyen Alaattin Demirci (60) ile Muhammet Özkan (42) rahatsızlaşarak hastaneye kaldırıldı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 14:56
Trabzon'da 'Deli bal' yiyen iki kişi hastanelik oldu
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Dün gerçekleşen olayda Trabzon Sürmene İlçesinde bölgenin  yüksek kesimindeki ormanda çalışma yürüten 60 yaşındaki Alaattin Demirci ile 44 yaşındaki Muhammet Özkan çalıştıkları bölgede öğle yemeği için mola verdiklerinde nereden buldukları henüz bilinmeyen ve halk arasında ‘deli Bal’ olarak bilinen baldan yediler. 

Baldan tükene iki arkadaş bir süre sonra rahatsızlaştılar. Mide bulantısı ve baş dönmesi gibi belirtiler ile kendilerinin kötü hisseden işçiler sağlık ekiplerinin arayarak yardım istediler. Bölgeye gelen sağlık ekipleri işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptılar. Hastaneye kaldırılan işçiler tedavilerinin ardından taburcu oldular.

DELİ BAL NEDİR?

Halk arasında Deli bal olarak bilinen bal, arıların beyaz ormangülü ve Kafkas ormangülü çiçeklerinden elde ettiği, bir arı ürünüdür. Bu balı yiyenlerde bal tutulması diğer bir tabirle bal zehirlenmesine sebep olan bir arı ürünüdür. Ormangülleri türleri genellikle Karadeniz’in 3000 metre yüksekliğe kadar olan bölgelerde yetişir. Dalları zehirli olan bu çiçeklere halk arasında kuzu katili, dana katili de denilmektedir. Bu bal Avrupa’da tansiyon düşürücüsü olarak kullanılıyor. Gözetim altında kullanılması gereken bala alışkın olmayanlara az miktarı bile etki edebilir. Baldan alınan 1 kaşık bal 1-1.5 saat içerisinde etkilerini göstermeye başlıyor. Genellikle belirtileri kalp ritmi bozukluğu, boğazda yanma, deride ve gözde kızarma, bulantı, kusma, ağız ve burunda kaşınma, tükürükte artış, bulanık görme veya geçici körlük olarak sıralanabilir.



Son Güncelleme: 11.01.2021 14:56
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Anahtar Kelimeler:
Deli BalTrabzon
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