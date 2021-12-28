Trabzon Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir?

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kimsesiz ve maddi açıdan zor durumda olan kişilere gıda, erzak ve eğitim gibi yardımlar yapılıyor. Peki, bu yardımlara başvurular nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde…

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımlar neler?

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından kimsesi olmayan ve maddi olarak yardıma ihtiyacı olan vatandaşlar için pek çok yardım yapılıyor. Belediye tarafından ihtiyaç sahibi ve kimsesi olmayan vatandaşlara yapılan yardımlar şu şekildedir;

1. Gıda ve Erzak Yardımı: Trabzon Büyükşehir Belediyesi (Trabzon BB), Trabzon vatandaşı olan ve SGK’sı olmayan yoksullara yılda birkaç defa gıda ve erzak yardımında bulunmaktadır. Gıda ve erzak kolilerinde; Yağ, Baklagiller, Bulgur, Pirinç, Şeker, Çay ve Peynir gibi erzaklar bulunmaktadır.

2. Yakacak Yardımı: Trabzon BB, kış aylarında yoksul ve kimsesiz vatandaşlara, yakacak olarak kömür vermektedir.

3. Sağlık Yardımı: Trabzon BB, vatandaşlarının sağlığı için sağlık yardımında bulunmaktadır. Özellikle de yeşil kartlı olanlara.

4. Eğitim Yardımı: Trabzon BB, maddi zorluklardan dolayı okula gidemeyen öğrencilere, burs ve şartlı eğitim gibi yardımlarda bulunmaktadır.

5. Giysi Yardımı: Maddi durumu kötü olan vatandaşlara Trabzon Büyükşehir Belediyesi, yaz ve kış aylarında muhtaç ailelere giysi yardımında bulunmaktadır.

6. Kira Yardımı: İşten çıkarılan veya işsiz olduğu için kirasını ödeyemeyen vatandaşlar, Trabzon Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gelir belgesi ile giderek, kira yardımı başvurusunda bulunabilmektedir.

7. Yaşlılara Yapılan Yardımlar: Hastaneye gitmekte zorlanan, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan yaşlılar için Trabzon Büyükşehir Belediyesi, özel ayrıcalıklar vermiştir. Yaşlılara, evde sağlık hizmetlerinden yararlanma imkanı sağlamış ve ilaçlarda büyük indirimden yararlanmaları için yardımlar sunmuştur.

8. Mülteciler ve Sığınmacılar: Trabzon ilinde bulunan mülteci ve sığınmacılara Trabzon BB; gıda ve erzak gibi tüm yardımlardan faydalanabilmesi için imkanlar sağlamıştır. Mülteci ve sığınmacılar, ilde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında sosyal yardım başvurusunda bulunabilir.

9. Şehit ve Gazi Yakınları İçin Yapılan Yardımlar: Trabzon Büyükşehir Belediyesi, gazi ve şehit yakınlarına; burs, gıda, erzak, sağlık, ve aylık ödemeler gibi sosyal yardımlarda bulunmaktadır.

10. Afetzedelere İçin Yapılan Yardımlar: Doğal afetler sonucunda maddi ve manevi açıdan zarara uğrayan vatandaşlar için Trabzon BB, maddi ve manevi açıdan destek vererek yardımda bulunmaktadır.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sosyal yardım başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor?

Belediyenin sosyal yardımına başvuru yapan kişilerin başvuruları onaylandıktan sona kişiler bu yardımlardan faydalanabiliyor. Kişiler başvuru yapmak için öncelikle bağlı bulundukları muhtarlığa giderek muhtaçlık belgesi almalılar.

Kişiler muhtaçlık belgelerini muhtarlıklardan muhtarın mührüyle almaları sonrasında, belediyeye bağlı olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gidip, muhtaçlık belgesi ile sosyal yardım başvurusunda bulunmalılar.

Yardım başvuraları intenetten yapmak isteyen vatandaşlarsa, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin resmi intenet adresine giriş yapıp, yardım başvuru seçeneğini seçerek, başvuru formunu açıp formda yer alan bilgileri eksik olmadan ve doğru bir şekilde doldurmalılar.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi yardım başvurularının sorgulanması

Başvuruların sorgulanması belediye, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor.

E-devlet’ten başvuru sorgulaması yapmak için;

E-devlet sistemine giriş yapılmalı

Açılan ekrandaki arama kısmına yardım başvuru sorgulama yazılmalı. Gelen sonuçta yaptığınız başvurunun son halini görmüş olacaksınız.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarından kimler yararlanabiliyor?

Belediye tarafından yapılan yardımlar devamlı yardımlardır. Geliri düşük olan aileler, eğitim masraflarını karşılayamayan vatandaşlar, öğrenciler, kimsesizler, yoksullar, yaşlılar ve işsizler gerek maddi gerek ise manevi olarak yardımlardan faydalanabiliyorlar. Belediye, maddiyat olarak yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara yardımlarını hız kesmeden yapıyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarının yüzde kaçından faydalanılabilir?

Vatandaşlar, gelirleri ile muhtaçlık dereceleri doğrultusunda belediye tarafından verilen yardımlardan yararlanabiliyorlar. Mesela, maddi açıdan kötü durumda olan bir aile, belediye tarafından verilen erzak, gıda, eğitim ve sağlık gibi yardımlardan yararlanabiliyorlar. Belediye tarafından verilen yardımlardan yararlanmak için başvuru yapan vatandaşların başvuruları iki ya da üç ay içerisinde sonuçlanıyor.

Trabzon Kart 61 ne oluyor? Nereden alınıyor?

Trabzon Kart 61, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşları adına oluşturduğu gıda ile erzak yardım kardı. Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı’na gidip başvuru yapılarak Kart 61 sahibi olmak çok kolay.

Kart 61 başvurusu onaylanan kişiler, A 101, Migros, BİM ve Şok gibi büyük marketlerden, belediye tarafından belirlenmiş olan limite göre alışverişlerini bu kart ile yapabiliyorlar.

Kart 61 için yaptıkları başvurularını sorgulamak isteyen vatandaşlar ALO 153 numaralı hattı arayarak, yaptıkları başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgi alabilirler. Kart 61’in limiti en az 150 TL, en fazla da 300 TL oluyor.