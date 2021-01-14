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Trabzon askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Trabzon askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri merak konusu oldu. Trabzon ilinde yaşayan askerlik yaşı gelmiş gençler askerlik şubelerini araştırıyor.

14 Ocak 2021 Perşembe 22:26
Trabzon askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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Askerlik yaşı gelen binlerce genç askerlik süreciyle ilgili detayları araştırıyor. Askerlik sürecinde başvuru ve diğer tüm işlemler askerlik şubeleri üzerinden öğrenilmektedir. Askerlik şubeleri ülkemizde 81 ilde bulunmakta olup her ilde ortalama 10 tane vardır.

Askerliği tecilli olan ve tecili bozdurup askere gitmek isteyenlerde tecil bozdurma işlemlerini askerlik şubelerinden yapmaktadır. Trabzon ilinde toplamda 19 tane askerlik şubesi vardır. Bu şubelerin iletişim bilgileri ise şu şekildedir;

TRABZON ASKERLİK DAİRESİ KARARGAHI          

Adres: İnönü Mah. İnönü Cad. Türbe Sk. No:101 Merkez/TRABZON

Tel: 0.462.225 00 13

Faks: 0.462.225 00 17

trabzon_asal_blg@msb.gov.tr

TRABZON ASKERLİK ŞUBESİ       

Adres: İnönü Mah. İnönü Cad. Türbe Sk. No:101 Merkez/TRABZON

Tel: 0.462.225 00 15

Faks: 0.462.229 92 85

trabzon_as_sb@msb.gov.tr

AKÇAABAT ASKERLİK ŞUBESİ    

Adres: Nefsipulathane Mah. Buket Sk. No:6 Akçaabat/TRABZON

Tel: 0.462.228 10 07

Faks: 0.462.228 12 29

akcaabat_as_sb@msb.gov.tr

ARAKLI ASKERLİK ŞUBESİ            

Adres: Merkez Mah. Trabzon Cad. No:67 Araklı/TRABZON

Tel: 0.462.721 65 09

Faks: 0.462.721 67 27

arakli_as_sb@msb.gov.tr

ARSİN ASKERLİK ŞUBESİ              

Adres: Merkez Mah. Trabzon Cad. No:67 Araklı/TRABZON

Tel: 0.462.721 65 09

Faks: 0.462.721 67 27

arakli_as_sb@msb.gov.tr

BEŞİKDÜZÜ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Çarşı Mah. Belediye Cd. No:22 Vakfıkebir/TRABZON

Tel: 0.462.841 50 12 

Faks: 0.462.841 40 80

vakfikebir_as_sb@msb.gov.tr

ÇARŞIBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Çarşı Mah. Belediye Cd. No:22 Vakfıkebir/TRABZON

Tel: 0.462.841 50 12 

Faks: 0.462.841 40 80

vakfikebir_as_sb@msb.gov.tr

ÇAYKARA ASKERLİK ŞUBESİ       

Adres: Solaklı Mah. İsmetpaşa Cad. No:16 Of/TRABZON

Tel: 0.462.771 51 12

Faks: 0.462.771 51 68

of_as_sb@msb.gov.tr

DERNEKPAZARI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Solaklı Mah. İsmetpaşa Cad. No:16 Of/TRABZON

Tel: 0.462.771 51 12

Faks: 0.462.771 51 68

of_as_sb@msb.gov.tr

DÜZKÖY ASKERLİK ŞUBESİ         

Adres: Nefsipulathane Mah. Buket Sk. No:6 Akçaabat/TRABZON

Tel: 0.462.228 10 07

Faks: 0.462.228 12 29

akcaabat_as_sb@msb.gov.tr

HAYRAT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Solaklı Mah. İsmetpaşa Cad. No:16 Of/TRABZON

Tel: 0.462.771 51 12

Faks: 0.462.771 51 68

of_as_sb@msb.gov.tr

KÖPRÜBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Merkez Mah. Trabzon Cad. No:67 Araklı/TRABZON

Tel: 0.462.721 65 09

Faks: 0.462.721 67 27

arakli_as_sb@msb.gov.tr

MAÇKA ASKERLİK ŞUBESİ           

Adres: İnönü Mah. İnönü Cad. Türbe Sk. No:101 Merkez/TRABZON

Tel: 0.462.225 00 15

Faks: 0.462.229 92 85

trabzon_as_sb@msb.gov.tr

OF ASKERLİK ŞUBESİ     

Adres: Solaklı Mah. İsmetpaşa Cad. No:16 Of/TRABZON

Tel: 0.462.771 51 12

Faks: 0.462.771 51 68

of_as_sb@msb.gov.tr

SÜRMENE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Merkez Mah. Trabzon Cad. No:67 Araklı/TRABZON

Tel: 0.462.721 65 09

Faks: 0.462.721 67 27

arakli_as_sb@msb.gov.tr

ŞALPAZARI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Çarşı Mah. Belediye Cd. No:22 Vakfıkebir/TRABZON

Tel: 0.462.841 50 12 

Faks: 0.462.841 40 80

vakfikebir_as_sb@msb.gov.tr

TONYA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Çarşı Mah. Belediye Cd. No:22 Vakfıkebir/TRABZON

Tel: 0.462.841 50 12 

Faks: 0.462.841 40 80

vakfikebir_as_sb@msb.gov.tr

VAKFIKEBİR ASKERLİK ŞUBESİ  

Adres: Çarşı Mah. Belediye Cd. No:22 Vakfıkebir/TRABZON

Tel: 0.462.841 50 12 

Faks: 0.462.841 40 80

vakfikebir_as_sb@msb.gov.tr

YOMRA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: Merkez Mah. Trabzon Cad. No:67 Araklı/TRABZON

Tel: 0.462.721 65 09

Faks: 0.462.721 67 27

arakli_as_sb@msb.gov.tr



Son Güncelleme: 14.01.2021 22:26
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonAskerlik şubeler
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