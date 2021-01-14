Trabzon askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik yaşı gelen binlerce genç askerlik süreciyle ilgili detayları araştırıyor. Askerlik sürecinde başvuru ve diğer tüm işlemler askerlik şubeleri üzerinden öğrenilmektedir. Askerlik şubeleri ülkemizde 81 ilde bulunmakta olup her ilde ortalama 10 tane vardır.
Askerliği tecilli olan ve tecili bozdurup askere gitmek isteyenlerde tecil bozdurma işlemlerini askerlik şubelerinden yapmaktadır. Trabzon ilinde toplamda 19 tane askerlik şubesi vardır. Bu şubelerin iletişim bilgileri ise şu şekildedir;
TRABZON ASKERLİK DAİRESİ KARARGAHI
Adres: İnönü Mah. İnönü Cad. Türbe Sk. No:101 Merkez/TRABZON
Tel: 0.462.225 00 13
Faks: 0.462.225 00 17
trabzon_asal_blg@msb.gov.tr
TRABZON ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: İnönü Mah. İnönü Cad. Türbe Sk. No:101 Merkez/TRABZON
Tel: 0.462.225 00 15
Faks: 0.462.229 92 85
trabzon_as_sb@msb.gov.tr
AKÇAABAT ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Nefsipulathane Mah. Buket Sk. No:6 Akçaabat/TRABZON
Tel: 0.462.228 10 07
Faks: 0.462.228 12 29
akcaabat_as_sb@msb.gov.tr
ARAKLI ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Merkez Mah. Trabzon Cad. No:67 Araklı/TRABZON
Tel: 0.462.721 65 09
Faks: 0.462.721 67 27
arakli_as_sb@msb.gov.tr
ARSİN ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Merkez Mah. Trabzon Cad. No:67 Araklı/TRABZON
Tel: 0.462.721 65 09
Faks: 0.462.721 67 27
arakli_as_sb@msb.gov.tr
BEŞİKDÜZÜ ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Çarşı Mah. Belediye Cd. No:22 Vakfıkebir/TRABZON
Tel: 0.462.841 50 12
Faks: 0.462.841 40 80
vakfikebir_as_sb@msb.gov.tr
ÇARŞIBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Çarşı Mah. Belediye Cd. No:22 Vakfıkebir/TRABZON
Tel: 0.462.841 50 12
Faks: 0.462.841 40 80
vakfikebir_as_sb@msb.gov.tr
ÇAYKARA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Solaklı Mah. İsmetpaşa Cad. No:16 Of/TRABZON
Tel: 0.462.771 51 12
Faks: 0.462.771 51 68
of_as_sb@msb.gov.tr
DERNEKPAZARI ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Solaklı Mah. İsmetpaşa Cad. No:16 Of/TRABZON
Tel: 0.462.771 51 12
Faks: 0.462.771 51 68
of_as_sb@msb.gov.tr
DÜZKÖY ASKERLİK ŞUBESİ
Tel: 0.462.228 10 07
Faks: 0.462.228 12 29
akcaabat_as_sb@msb.gov.tr
HAYRAT ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Solaklı Mah. İsmetpaşa Cad. No:16 Of/TRABZON
Tel: 0.462.771 51 12
Faks: 0.462.771 51 68
of_as_sb@msb.gov.tr
KÖPRÜBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Merkez Mah. Trabzon Cad. No:67 Araklı/TRABZON
Tel: 0.462.721 65 09
Faks: 0.462.721 67 27
arakli_as_sb@msb.gov.tr
MAÇKA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: İnönü Mah. İnönü Cad. Türbe Sk. No:101 Merkez/TRABZON
Tel: 0.462.225 00 15
Faks: 0.462.229 92 85
trabzon_as_sb@msb.gov.tr
OF ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Solaklı Mah. İsmetpaşa Cad. No:16 Of/TRABZON
Tel: 0.462.771 51 12
Faks: 0.462.771 51 68
of_as_sb@msb.gov.tr
SÜRMENE ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Merkez Mah. Trabzon Cad. No:67 Araklı/TRABZON
Tel: 0.462.721 65 09
Faks: 0.462.721 67 27
arakli_as_sb@msb.gov.tr
ŞALPAZARI ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Çarşı Mah. Belediye Cd. No:22 Vakfıkebir/TRABZON
Tel: 0.462.841 50 12
Faks: 0.462.841 40 80
vakfikebir_as_sb@msb.gov.tr
TONYA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Çarşı Mah. Belediye Cd. No:22 Vakfıkebir/TRABZON
Tel: 0.462.841 50 12
Faks: 0.462.841 40 80
vakfikebir_as_sb@msb.gov.tr
VAKFIKEBİR ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Çarşı Mah. Belediye Cd. No:22 Vakfıkebir/TRABZON
Tel: 0.462.841 50 12
Faks: 0.462.841 40 80
vakfikebir_as_sb@msb.gov.tr
YOMRA ASKERLİK ŞUBESİ
Adres: Merkez Mah. Trabzon Cad. No:67 Araklı/TRABZON
Tel: 0.462.721 65 09
Faks: 0.462.721 67 27
arakli_as_sb@msb.gov.tr