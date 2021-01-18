Trabzon askere kaç gönderiyor? 2021 Trabzon merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Trabzon İli Askerlik Dönem Celpleri Neler?

Herkes askere kaç kişiyle gideceğini merakla araştırıyor. Trabzon iline kayıtlı olan 2001 doğumlu yükümlülerin ne zaman askere gideceğini Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Trabzon’ bağlı olan 25 ilçede ikameti bulunan kişilerin kaç ile asker aldığını gösteren liste yayımlanmıştır.

Bu listeye göre; Akçaabat, Çaykara, Düzköy, Hayrat, Denekpazarı, Ortahisar ve Maçka ilçeleri nüfusuna kayıtlı yükümlüler 3 tertip olarak ağustos ayında, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Şalpazarı, Tonya ve Vakfıkebir ilçeleri 4 tertip olarak kasım ayında, Araklı 1 tertip olarak şubat ayında, diğer ilçelere kayıtlı yükümlüler ise 2 tertip olarak mayıs ayında askere alınacaklar.

Trabzon İli Askerlik Celp Tarihleri

Araklı - Şubat Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Arsin - Mayısıs Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Köprübaşı - Mayısıs Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Sürmene - Mayısıs Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Yomra - Mayısıs Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Akçaabat - Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Çaykara - Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Düzköy - Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Hayrat - Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Denekpazarı - Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Ortahisar - Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Maçka - Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Of -Ağustos Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Beşikdüzü - Kasım Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Çarşıbaşı - Kasım Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Şalpazarı - Kasım Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Tonya - Kasım Celbinde asker alımı yapılacaktır.

Vakfıkebir - Kasım Celbinde asker alımı yapılacaktır.