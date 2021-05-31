Toyota 2500 personeli işe alacak

Toyota yeni bir personel alımı ilanı yayınladı. İlan kapsamında işe alınacak personeller, Türkiye genelinde faaliyet gösteren Toyota fabrikalarında çalışacak.

Toyota 2500 personel alımı

Toyota tarafından yayınlanan ilan dahilinde İŞKUR MEGİP üzerinden anlaşma ile 2500 personel alımı gerçekleşecek. İşe alınacak personellerin Toyota tarafından belirlenen kriterlere uyması gerekmektedir. Şartlara uygun olan 2500 aday, işe alınacak.

Toyota’nın 2500 personel alımı başvuru şartları şu şekildedir;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

30 yaşından küçük olmak

Personel alımı yapılacak olan illerden birisinde oturuyor olmak (Sakarya, Kocaeli ve Düzce)

En az lise mezunu olmak

İŞKUR kayıtlı olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Vardiyalı çalışma sistemine uygun olmak

Çalışmaya engel bir sağlık sorunu olmamak

Başvuru yapılacak kadro ile ilgili tecrübe sahibi olmak

Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış ya da en az 1 yıl tecil ettirmiş olmak

Başvuru yapılacak kadroya göre meslek lisesi, teknik lise, genel lise ya da yüksekokul mezunu olmak

İşe alım sonrasında 3 hafta boyunca meslek eğitim kursuna katılmayı kabul etmiş olmak

6 ay süreyle sözleşmeli olarak çalışmayı kabul etmiş olmak

Yukarıdaki kriterleri sağlayan 2500 kişi, Toyota tarafından işe alınacak. Toyota’nın alım yapacağı kadrolar ise şu şekildedir;

Nokta kaynakçısı

Oto boya operatörü

Oto montajcısı

Kalite kontrol personeli

Plastik mamuller imalatçısı

Yukarıdaki kadrolarda görevlendirilecek personeller işe girmeden önce 3 hafta boyunca mesleki eğitim kursularına katılması gerekmektedir. Mesleki kursların ardından personeller işe başlayabilecek. İlk 6 ay boyunca sözleşmeli olarak çalışacaklardır.

Toyota 2500 personel alım başvurusu

Başvurular, İŞKUR il müdürlükleri ve İŞKUR resmi intenet sitesi üzerinden gerçekleşecek. İş başvurusunda bulunanlar en fazla bir kadroya başvuru yapabilecek. Birden fazla kadroya iş başvurusu yapanların, başvuruları değerlendirme dışında kalacak. İlk süreçte, 1000 kişilik ekip eğitim sürecine girecek. Eğitim sürecini tamamladıktan sonra iş başı yapacaklar. Daha sonra diğer adaylar eğitim sürecine başlayacak.